Se otorgaron las primeras certificaciones del sello CAME Sustentable

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) otorgó las primeras certificaciones del sello CAME Sustentable, única de triple Impacto -social, económico y ambiental- de Latinoamérica, a pequeñas y medianas empresas del sector lácteo y olivícola, cuyos procesos productivos cumplen los protocolos específicos de cada actividad.

La firma cordobesa Capilla del Señor, empresa láctea radicada en Villa María, y la pyme sanjuanina El Desafío del Inmigrante, emprendimiento olivícola (proceso certificado) y vitivinícola del departamento de San Martín, forman parte de la prueba piloto de este programa de certificación que busca acompañar las pymes en su adaptación a los nuevos y exigentes parámetros de producción y consumo, según los principios del triple impacto y en ínea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Estas dos empresas se convierten, así, en las primeras en obtener el sello CAME Sustentable. Cabe destacar que las firmas que cuenten con él, no sólo obtendrán acompañamiento técnico a lo largo de todo el proceso de certificación y asesoramiento en líneas de financiamiento y mentorías sino que también podrán vincularse con socios estratégicos nacionales e internacionales y conectarse a la Red CAME Latam, que cuenta con oficinas en diez países; además de tener acceso a los cursos online de formación que dicta CAME Educativa, entre otros beneficios.

Las empresas certificadas

Capilla del Señor (CDS) es una empresa familiar, de capitales cien por ciento argentinos, fundada en el año 2006, especializada en industrializar y comercializar productos lácteos. Fruto de la articulación público-privada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrolló el primer queso argentino -un port salut light- enriquecido con fitoesteroles y antioxidantes naturales.

Por su parte, El Desafío del Inmigrante nació en 2008 como una opción de inversión y una forma de continuar con el legado familiar. La empresa tiene hoy plantaciones de vid y olivares y, dado que la proyección de negocio fue creciendo, comenzó a fabricar su propio aceite y desarrolló una línea de cosmética en base a él. Además, la firma integra la Ruta del Olivo.

Si bien por el momento el estándar es sólo aplicable a las empresas del sector agroalimentario, próximamente se ampliará a otros rubros, lo que demuestra el compromiso de CAME para con el desarrollo sostenible de las empresas argentinas.

Para obtener más información acerca de este programa, se debe enviar un correo a [email protected]