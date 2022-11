Así lo comunicó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, aunque solicitó medidas específicas para las entidades industriales de mayor envergadura que demandan más divisas. Por otro lado, cooperativas tendrán más participación en obra pública

El sector pyme respaldó este viernes la nueva medida dispuesta por el Gobierno nacional respecto de la posibilidad de adelantar un monto máximo de 50 mil dólares para las compañías que necesiten importar.

El apoyo fue expresado en un comunicado de prensa de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), en el cual se destacó que la disposiciones es «positiva, dado que muchas «empresas de menor tamaño» se encuentran «al borde de la parálisis por falta de insumos» .

*La entidad acuerda con los fundamentos que dio el ministro de Economía (…) sobre la necesidad de cuidar las reservas dando prioridad a las importaciones destinadas al entramado productivo, y en particular a las pymes, que no tienen espaldas para financiarse por su cuenta» y no acumulan insumos o tienen posibilidad de obtener crédito del proveedor del exterior, indicó la misiva.

No obstante, la organización advirtió de que «queda pendiente tomar en cuenta la situación de las pymes industriales, que demandan mayores montos*».