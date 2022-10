En el marco de la feria de tecnología Pulso IT 2022, Revista Enfasys junto a CADMiPyA reconocieron la apuesta y compromiso de Nubiral otorgándole el IT Partner Award, el máximo reconocimiento a los Canales IT de la Argentina de acuerdo con su labor del último año.

Nubiral, compañía de expertos tecnológicos que lideran el camino hacia la innovación digital, fue premiada por Revista Enfasys junto a CADMiPyA en reconocimiento a su labor y a la excelencia en la calidad del servicio que brinda.

El premio recibido en la categoría Software & Servicios Cloud, fue entregado a Maximiliano Giacri, CEO & Co-Founder de Nubiral el pasado jueves 29 de septiembre en el marco de Pulso IT, la sexta edición del encuentro de tecnología que convoca a todo el ecosistema tecnológico del país.

“Es un gran orgullo y honor haber recibido este premio que es un incentivo más para seguir creciendo en Argentina, en nuestras recientes operaciones en Colombia y en toda la región. En Nubiral apostamos a la implementación de soluciones innovadoras basadas en la digitalización, estamos promoviendo que las empresas innoven y evolucionen instalando la cultura del dato”, destacó Maximiliano Giacri, CEO & Co-Founder de Nubiral.

Reconocida por Revista Enfasys junto a CADMiPyA como uno de los Partner Awards 2022, Nubiral continúa posicionándose como empresa líder en la región, impulsando la excelencia operativa en su misión de hacer evolucionar al mundo mediante la innovación y la tecnología.

Este año, las empresas argentinas de la industria IT participaron en las siguientes categorías: Software y Servicios Cloud, Infraestructura y Energía, Soluciones de Ciberseguridad, Impresión y Digitalización de Documentos, Video Colaboración y Soluciones para Teletrabajo, Partner del año en Gaming, Partner del año en Hardware y Ecommerce.

Acerca de Nubiral:

Nubiral, la nueva generación de expertos tecnológicos que lidera el camino hacia la innovación y transformación digital. Con más de 10 años en el mercado, más de 120 colaboradores y presencia a nivel global brinda soluciones personalizadas y servicios profesionales orientados en Data & Innovation, DevOps & App Evolution, Hybrid Multi Cloud y Monitoring & Intelligence para potenciar la evolución del negocio de nuestros clientes. Es posible crear un futuro mejor mediante la innovación y la tecnología.