Globant lanza los Women that Build Awards, que busca distinguir a mujeres líderes

Es la primera edición del premio que destaca el talento femenino del ámbito de la tecnología en todo el mundo. La iniciativa contará con la presencia de jurados reconocidos como Shari Loessberg, profesora del MIT Sloan School of Management; Linda Rottenberg, cofundadora y CEO de Endeavor Global, y The Edge, miembro de U2 y presidente de Endeavor Irlanda

Globant anunció el lanzamiento de los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, premio global que brinda reconocimiento a las mujeres líderes en tecnología. El panel de jueces del premio está compuesto por grandes figuras internacionales comprometidas con iniciativas de inclusión y diversidad como The Edge, músico de la banda U2 y presidente de Endeavor Irlanda; Shari Loessberg, profesora titular de Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gestión Estratégica en el MIT Sloan School of Management; Linda Rottenberg, cofundadora y CEO de Endeavor Global; y Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay.

El premio tiene como objetivo destacar a las mujeres líderes en el sector de TI que generan influencias positivas en la gestión de proyectos de innovación y políticas de inclusión en sus organizaciones.

“Desde Globant buscamos cambiar la realidad de la industria IT y expandir la participación de minorías de género promoviendo capacitaciones, becas, programas de liderazgo y diversas políticas que garantizan la igualdad de oportunidades. Para que el impacto sea real y significativo, debemos dar un paso más allá. Queremos reconocer y promover a todas aquellas mujeres que están marcando una diferencia en la industria de TI e inspirar a que más mujeres y personas no binarias se interesen en STEM”, dijo Patricia Pomies, chief people & delivery officer de Globant.

La selección

El proceso de selección contará con instancias nacionales y una final global en la cual se premiarán las siguientes categorías:

– Technology executive. Reconoce a ejecutivas de formación STEM o con un puesto similar de liderazgo (que ocupen el rol de C-level VP y directora, en empresas o áreas de IT) y que sean inspiración para las mujeres y para la industria en general.

– Game changer. Orientada a profesionales líderes que, aunque no dispongan de formación en tecnología, ocupan un puesto de liderazgo (ejecutivo C-level, vicepresidente, director o rol gerencial) que haya tenido un impacto directo en la industria de IT.

– Rising star. Premia a una mujer menor de 26 años que demuestre innovación mediante el uso de la tecnología, que tenga alto potencial, una historia de superación personal y/o que haya progresado rápidamente en su carrera.

Los jurados de cada país están conformados por especialistas del mundo académico, empresarial y representantes de ONG orientadas al empoderamiento y capacitación de mujeres. Se seleccionarán a las ganadoras tomando como criterio la influencia social, la innovación aportada, el recorrido y el compromiso.

Panorama regional

“Sólo tres de cada 10 trabajadores de las actividades relacionadas con las ciencias duras en la región son mujeres. Queremos cambiar esa realidad, mostrar las posibilidades que esta pujante industria ofrece al talento y fomentar que las mujeres puedan sumarse para liderar el cambio. Hoy sabemos que a mayor diversidad, más enriquecidos salen los equipos. Estamos convencidos de que es momento de visibilizar a las mujeres que contribuyen a que esa diversidad se refleje en IT”, agregó Wanda Weigert, chief brand officer de Globant.

Este evento cuenta con el apoyo de las universidades de Los Andes (Colombia), de la Empresa y Católica de Uruguay, ONU mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Chicas en Tecnología (Argentina), Laboratoria, Endeavor, Women Corporate Directors (WCD) y Acámica, entre otras organizaciones e instituciones que aún se siguen sumando a esta iniciativa mediante la postulación y apoyo con su difusión.

PARA SER PARTE