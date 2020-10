Embajada de Israel y Think Thanks impulsan programa de capacitación

La Embajada de Israel en Argentina junto a Think Thanks lanzan “Start up is real”, un programa de capacitación para emprendedores, que tiene el objetivo de potenciar proyectos innovadores en Argentina con conocimientos profundos para desarrollar emprendimientos en la región, valiéndose de la experiencia israelí.

La iniciativa está orientada a emprendedores, fundadores y sus equipos, así como a aceleradoras y empresas que tengan proyectos en estado de idea, semilla o avanzado y se encuentren en el territorio argentino. “Start up is real” se llevará a cabo de forma virtual los días 18, 19 , 25 y 26 de noviembre próximos.

Las vacantes son limitadas. Los módulos del programa serán en formato seminario web y estarán a cargo de reconocidos expertos y especialistas de Argentina y de Israel, quienes compartirán sus conocimientos sobre estrategias y experiencias emprendedoras en el campo de tecnología, herramientas de marketing y metodologías ágiles para emprendedores, entre otras.

Aquellos participantes que presenten su emprendimiento aplicando los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos recibirán un diploma en un evento especial organizado por la embajada.

“Estamos orgullosos de promover y consolidar nuestro compromiso con el mundo emprendedor. Esta iniciativa nos permite seguir trabajando y cooperando en el intercambio de conocimientos entre personas y organizaciones de Argentina e Israel. Estamos convencidos de que esta oportunidad es clave para brindar un lugar para sembrar, aprender y desarrollarse”, señaló Galit Ronen, embajadora de Israel en Argentina.

El atractivo de Israel

Israel, conocida como la “Start up nation”, logró convertirse en líder mundial del emprendimiento, la innovación y los desarrollos tecnológicos no sólo en el ámbito empresarial sino también con soluciones para crear cambios sociales e innovadores dentro de comunidades, industrias y redes, mediante el abordaje de temas de salud, agricultura, tratamiento del agua, energías renovables, biotecnología, telecomunicaciones y ciberseguridad.

En este marco, el programa “Start up is real” tiene como objetivo acompañar a los emprendedores a descubrirse e integrarse en el ecosistema argentino-israelí.

Para más información, escribir a [email protected]