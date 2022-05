El South Summit Brazil es uno de los eventos de innovación y startups más importantes de Latinoamérica, en el que se reúnen las principales empresas, startups y emprendedores del mundo junto a la comunidad de inversores para crear así oportunidades de negocios.

El director del Laboratorio de Innovación Pública y Social (Corlab) de la Secretaría de Planificación y Modernización de la Municipalidad de Córdoba, Luciano Crisafulli, participó en el panel “The Key Ingredient for a Successful Transformation in Government: Working with startups”, junto a Marcelo Facchina, de CAF–Banco de desarrollo de América Latina; Gloria Ramírez, de iNNpulsa Colombia, bajo la moderación de Sofia Silva Carballido (IE PublicTech Lab).

En el panel, Crisafulli presentó la estrategia #GovTech que está implementando el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, junto con Alejandra Torres y Guillermo Constancio Acosta.

Crisafulli consideró que no es fácil para las grandes organizaciones desarrollar innovaciones. Los emprendimientos tecnológicos (startups) cuentan con la agilidad necesaria para moverse más rápido. “Por ello, desde hace ya más de 10 años vemos cómo las grandes corporaciones aceleraron con éxito sus procesos de innovación aliándose estratégicamente con startups a través de instrumentos como el corporate venture o los challenge de innovación. Estas políticas de innovación abierta han permitido a las corporaciones crecer exponencialmente”, valoró Crisafulli. “El año pasado implementamos cinco desafíos públicos por 300.000 dólares que nos han permitido hoy trabajar con más de 50 startups que implementan proyectos de innovación social en nuestra ciudad mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”, describió el director de CorLab. Crisafulli anunció también que este año invertirán con BID Lab cerca de dos millones de dólares en 20 startups govtech que van a comenzar a implementar sus soluciones innovadoras en nuestra ciudad. “De esta manera, escalamos nuestra capacidad de desarrollar e implementar soluciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”, finalizó Crisafulli.