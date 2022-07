El Sistema B Argentina anunció las empresas B argentinas que fueron reconocidas en Best for the World 2022 por su impacto positivo excepcional mundial.

El reconocimiento Best for the World es otorgado por B Lab, la red global sin fines de lucro que brinda la certificación de empresa B. Éstas son las que cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental positivo, responsabilidad y transparencia.

En la actualidad existen más de 5.000, de las cuales 170 son argentinas. Se encuentran en 80 países y en 155 industrias, unidas por el objetivo de construir un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta.

Best for the World reconoce a las empresas B cuyos puntajes son verificados en las cinco áreas de la evaluación de impacto B (comunidad, clientes, ambiente, gobernanza y trabajadores) y se ubican dentro del 5% superior en cada área. “El reconocimiento Best for the World nos da la posibilidad de visibilizar las empresas argentinas que se destacan a nivel global por sus altos estándares y compromiso con el impacto social y ambiental. Son ejemplo e inspiración para la transformación del mundo empresarial”, considera Marina Arias, directora de Ecosistemas y Comunidades de Sistema B Argentina.

Las seleccionadas

Entre las veinte empresas B argentinas que obtuvieron el reconocimiento de B Lab por sus prácticas ejemplares, se mencionan en el área Impacto Medio Ambiente: Kompost, Siclo Rural; la cordobesa Optimizar Grupo de Manejo Forestal (GMF); Wesley Brewery y Grupo Advance. Luego, en el área Impacto Gobernanza están TICA y Quales Group. En el área Impacto Comunidad salieron elegidas Dar Sentido, Lulea y PSA. Las seleccionadas en el área Impacto Clientes son Dibago, Incluyeme.com, Luz Libre y Mamotest. En el área Impacto Trabajadores, las seleccionadas son Kolibri, Increase, Zafrán, Chamical, Tecso y, nuevamente, Grupo Advance.

Cabe señalar que las empresas Natura y Matteria, con operaciones en nuestro país, también obtuvieron reconocimientos en Medioambiente y Gobernanza, respectivamente.

Las empresas B tienen tres características principales: por una parte definen un propósito, la huella que quieren dejar en la sociedad. Además, modifican sus estatutos de manera de proteger el propósito, comprometen a sus accionistas en resolver el problema que declaran y también toman decisiones teniendo en cuenta las variables ambientales y sociales. Asimismo, se ocupan de medir y gestionar, y se comprometen a la mejora contínua mediante la Evaluación de Impacto B. Las listas Best for the World 2022 están disponibles en https://www.bcorporation.net/

Sistema B es una organización regional, parte de un movimiento global, que trabaja por un sistema económico equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Su misión es construir ecosistemas favorables para empresas B y otros actores de triple impacto (económico, social y ambiental) que utilicen la fuerza de mercado para resolver problemas sociales y ambientales. Las Empresas B se comprometen públicamente, por medio de una certificación internacional, a transitar el camino de gestión de triple impacto y mejora continua.