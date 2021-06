Seis provincias continúan con ocupación superior al 90% en terapias intensivas, según la SATI

La ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva de instituciones públicas y privadas continúa por encima del 90% en seis provincias, de acuerdo al informe que realiza cada semana la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), mientras que el porcentaje promedio a nivel país es del 87%.

Como en cada informe semanal, la sociedad científica advierte que este informe se basa en encuestas que envían a las instituciones que responden en forma voluntaria y que es sólo una muestra, «por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales».

El estudio, que esta semana se realizó el viernes y contó con la participación de 156 UTIs, lo que representa 3.004 camas, arrojó que el 60% de la ocupación corresponde a pacientes con Covid-19, de los cuales el 74% requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM), y 4% cánulas de alto flujo (CAFO).

Los pacientes con ARM fuera de la terapia intensiva, que habían alcanzado el 25% en informes anteriores, descendieron al 9%.

Si bien se observa una leve disminución de la ocupación de camas en casi todas las provincias, en seis jurisdicciones las instituciones reportaron que continúan con un porcentaje superior al 90%: Catamarca (95,34%), Mendoza (90,11%), Río Negro (97,06%), San Luis (90,16%), Santiago del Estero (94,23%) y Tucumán (93,20%).

El 13% de los centros de salud consultados dijeron tener camas libres.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 45 UTIs analizadas (1.028 camas), se registró una ocupación del 85% -inferior a la registrada en las semanas anteriores-, con un aumento de pacientes no Covid; el 84,8% de los pacientes con coronavirus estuvieron con ARM.

Uno de los objetivos esta vez de la SATI para esta semana fue medir las condiciones laborales de los médicos en las UTI: «La medición de las condiciones fue dificultosa, debido a que en una misma institución había médicos en relación de dependencia, sin relación de dependencia, y algunos que cobran en forma mixta», indicó el informe.

En este aspecto, identificaron que el 58% de los médicos de guardia y el 67% de los Jefes de UTI se encuentran en relación de dependencia, y el resto trabaja sin relación de dependencia, facturando honorarios.

En tanto que la distribución de horas de guardia mostró que un 69% de los profesionales cumple guardias de 24 horas.

El valor promedio de la hora médica de los que trabajan en relación de dependencia fue de $883 ($836 en el público y $968 en el privado); y de los médicos que trabajan sin relación de dependencia fue de $840 ($792 en el público y $874 en el privado).

El sueldo promedio por 24 horas fue de $80.640 en relación de dependencia y de $84.768 sin relación de dependencia.

El valor de la hora guardia es diferente en cada provincia: en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue de $978, en el sur de la Provincia de Buenos Aires de $757, en las provincias de la región Centro del país $588, en el Litoral $600, en el Noroeste $675, en la Patagonia $1.100 y en Santa Fe $767.

La SATI destacó que «cuando se preguntó si los médicos de guardia que se enferman de Covid-19 continúan cobrando su sueldo, en el 33% de las instituciones refirieron que no (46% en el privado y 15% en el público)» en tanto que el 40% promedio no dispone de vacaciones pagas, porcentaje que es muy inferior en las instituciones públicas (sólo el 18%).

«Observamos una marcada precariedad laboral que se refleja por un insuficiente valor de la hora médica que se acerca a la línea de pobreza, junto a una desprotección laboral de muchos intensivistas del país», remarcó la SATI.

«Esto nos obliga a reclamar enérgicamente mejores condiciones laborales», sostuvo el informe y entre las demandas exigen: trabajo en relación de dependencia, mejora de los salarios y honorarios, licencia por enfermedad, licencias ordinarias, y una reducción de la jornada laboral por tarea insalubre.