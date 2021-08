Salvarezza recomendó optar por la combinación de vacunas porque logra «la misma respuesta inmune»

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró hoy que la combinación de vacunas contra el coronavirus de distintos laboratorios «es segura» y «tiene la misma respuesta inmune», por lo cual recomendó a las personas que recibieron la Sputnik V como primera dosis y sean convocadas para completar el esquema «elegir lo que está disponible».

«Si uno pudiera elegir, elegiría lo que está disponible porque el comportamiento es el mismo en cuanto a anticuerpos y anticuerpos neutralizantes», aseguró el ministro y resaltó que quienes elijan esta opción deben «quedarse tranquilos».

«Si se aplican es porque tienen seguridad y la respuesta inmune que se consigue con esa combinación es muy buena», argumentó Salvarezza.

En ese sentido, detalló que, «si se combina Sputnik V con AstraZeneca prácticamente tenés la misma respuesta inmune que si utilizaras Sputnik en primera y segunda dosis», e indicó con que «la respuesta inmune a los 14 días es la misma con combinación que con dos dosis» de la vacuna rusa.

Salvarezza explicó que la cartera a su cargo participó de los estudios que se realizaron tanto en el Ministerio de Salud de Nación como en el de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados fueron presentados ayer por la ministra Carla Vizzotti junto a sus pares porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según señaló el ministro, estos estudios «mostraron resultados positivos no solo en cuanto a la seguridad, que ya sabemos que las combinaciones son seguras, sino en cuanto a la respuesta immune».

En diálogo con El Destape Radio, el ministro explicó que la inmunización con distintos laboratorios no es algo novedoso: «Esto no es nuevo, la combinación de vacunas es posible, se ha hecho en otros casos, y en algunos casos es recomendado porque refuerza la respuesta inmune».

«La combinación entre AstraZeneca y Pfizer ya se conoce, se hizo extensamente en el Reino Unido, lo mismo que AstraZeneca con Moderna», detalló.

También, aclaró que la combinación de vacunas no estará «disponible para cualquiera» y que «van a tener prioridad los mayores de 50, los que tengan comorbilidades y quienes lleven un tiempo prolongado entre la primera y la segunda dosis».