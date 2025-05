Proyecto legislativo busca desregular el ejercicio profesional: apunta a reemplazar colegiación por registro nacional gratuito

Diputada oficialista impulsa un proyecto de ley que reemplazaría el sistema colegiado por un registro en manos del Ministerio de Capital Humano. Rechazo de entidades profesionales que advierten sobre el impacto en la calidad del ejercicio profesional

El oficialismo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone eliminar la obligatoriedad de matriculación en colegios, consejos y asociaciones profesionales de todo el país. La iniciativa, impulsada por la legisladora de La Libertad Avanza Marcela Pagano, fue ingresada bajo el expediente 1677-D-2025 y plantea una profunda modificación del sistema actual que regula el ejercicio de las profesiones.



La propuesta establece la creación de un Registro Nacional de Profesionales que funcionará en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Allí deberán inscribirse, de manera gratuita y única, todos los profesionales con título de validez nacional –universitarios y no universitarios- para poder ejercer en todo el territorio argentino. Este registro reemplazaría a las actuales matrículas provinciales otorgadas por los colegios y consejos profesionales, eliminando también cualquier contribución obligatoria a dichas entidades.



La iniciativa genera repudios por parte de organizaciones profesionales, que advierten que la medida desprotege a la sociedad al desmantelar los mecanismos de control ético y técnico sobre el ejercicio de las profesiones. Entre los aspectos más cuestionados se encuentra la prohibición expresa de exigir tasas, cuotas o aportes obligatorios, lo que, en los hechos, desfinanciaría a los organismos que hoy cumplen funciones de fiscalización, sanción de irregularidades, otorgamiento de matrículas y formación continua.



El texto del proyecto otorga un plazo de 120 días a las entidades actuales para transferir sus bases de datos al nuevo Registro Nacional. Aunque se prevé que puedan ser designadas como “sedes de matriculación” mediante convenios con el Ministerio, el proyecto aclara que su rol será meramente operativo, sin potestades de control, y que sus fuentes de financiamiento dependerán exclusivamente de aportes voluntarios.

Desregulación

El artículo primero señala: “Esta ley tiene como objetivo desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”.



En su artículo sexto, el proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas similares, con el fin de garantizar que los colegios y consejos profesionales no se conviertan en obstáculos para el libre ejercicio de la profesión en sus respectivas jurisdicciones.



Desde distintas entidades profesionales manifestaron su preocupación por el alcance de la medida, al considerar que debilita la protección de la ciudadanía frente al ejercicio indebido de profesiones.



En paralelo, el Gobierno nacional ya comenzó a avanzar en ese rumbo a través de una medida concreta. Esta semana oficializó la Resolución 1641/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece que la matrícula nacional será suficiente para el ejercicio profesional en establecimientos de salud que dependan del Ministerio de Salud de la Nación u otros organismos e instituciones estatales o de gestión pública a nivel central. Es decir, ya no será necesario contar con matrícula provincial para trabajar en esos ámbitos, en todo el territorio argentino.