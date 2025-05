Para juezas y jueces, aplicar perspectiva de género es un deber, no una ideología

COLUMNA DE AMJA

Por Gabriela Eslava*

Retomando los conceptos vertidos por las autoras de esta columna presentada en este mismo espacio el 10 de febrero de 2025, en coautoría con Eve Flores, continuaremos reflexionando sobre la diferencia entre Perspectiva de Género e Ideología de Género.



En esta nueva oportunidad, y siendo que, en la columna mencionada, habíamos indicado que “la ideología es una creación terminológica que ignora que las diferencias atribuidas a hombres y mujeres son producto de construcciones sociales y culturales y no de determinismos biológicos”, nos focalizamos en analizar el concepto desde lo que él mismo representa y no desde lo que no es.



Así, entre las nociones analizadas encontramos que el diccionario de la lengua española define a la ideología como “un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. El Portal de Revistas ULIMA (Universidad de Lima) nos dice que la ideología alude a “un modo de pensar dogmático que no permite la crítica”.



Por otra parte, si preguntamos en internet qué es una “perspectiva”, la respuesta será de una enorme amplitud y ligada primeramente a cuestiones vinculadas a las artes gráficas, pero de lo que podemos extraer que perspectiva tiene que ver con un “modo de mirar las cosas”, en nuestro caso, un modo de abordar los casos jurídicos con un particular enfoque, llamado “perspectiva o enfoque de género”.



Entre otras construcciones, podemos afirmar que aplicar la perspectiva de género a un caso en análisis implica, partiendo del reconocimiento de que las mujeres y las diversidades han sido históricamente discriminadas —lo cual abarca el ámbito de los derechos en su concepción clásica—, procurar corregir el desequilibrio estructural subyacente mediante acciones concretas en el análisis del caso, que permitan una aplicación de los derechos basada en criterios de igualdad real.



Lo dicho, y tras recordar una vez más que los jueces y juezas tienen una verdadera obligación de juzgar con perspectiva de género, lo que deriva de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, y cuyo incumplimiento es susceptible de generar responsabilidad internacional, nos permite colocar a la perspectiva de género en la antípoda de la noción de ideología.



Es que, si retomamos las nociones iniciales de ideología, y observamos que en los conceptos citados se alude a notas como líneas de pensamiento acotadas a un grupo de personas o colectivo; o a dogmas que no admiten crítica alguna; advertimos que el objetivo de la perspectiva de género ha sido precisamente derribar dogmas, verdades indiscutibles, condensadas en la cultura androcéntrica que instaura un sistema de dominación de lo masculino respecto a lo no masculino.

Conceptos encorsetados



Vemos así una marcada cercanía entre “ideología” y “estereotipo”, concepto cuya relevancia para el abordaje de casos jurídicos se ha dado en torno a la cuestión de género, destacándose en tal sentido las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Podemos citar, por ejemplo, lo señalado en el caso “Manuela”, donde la Corte IDH, retomando el desarrollo que venía realizando en torno al concepto, dijo que “el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente”.



Hablamos entonces de conceptos encorsetados, admitidos como verdades irrefutables sobre los que no se admite cuestionamiento alguno.



La perspectiva de género impone visibilizar estas miradas, cuestionándolas desde una perspectiva de igualdad real entre las personas, y de tal manera no sólo resulta aplicable a los casos en que se encuentren en juego derechos humanos fundamentales de mujeres y demás disidencias, sino ante cualquier conflicto de derechos. Desde allí el enorme aporte de los estudios de género hacia el abordaje general de casos con perspectiva de vulnerabilidad.



Como ya dijimos advertimos en la noción de ideología la limitación del consenso a un grupo social específico, que se contradice con una mirada que propugna precisamente el juzgamiento y análisis de casos con criterios de igualdad real entre las personas.



El abordaje de los casos jurídicos con perspectiva de género, no implica una mirada favorable sin más hacia la mujer, esto constituye un reduccionismo simplista inadmisible y contrario a la postura sustentada desde un enfoque que, lejos de beneficiar a un grupo por sobre otro, busca precisamente destruir patrones de dominación que, por naturalizados, pretenden seguir siendo indiscutidos.



* Vocal de Cámara Civil y Comercial.