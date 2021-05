Nueva jornada con demoras en los centros de vacunación de Córdoba

Los centros de vacunación de la ciudad de Córdoba registraron nuevamente hoy importantes demoras en la atención de la gran cantidad de personas citadas para inocularse contra el coronavirus, esta vez por un reclamo del personal abocado al operativo.

En la jornada de ayer se habían puesto a disposición dosis que quedaban de un remanente anterior, y se acercaron al Centro de Convenciones vecinos que no tenían turno, lo que generó un caos y muchas personas no pudieron ser inmunizadas.

El Ministerio de Salud indicó que no hacía falta haber sido notificado, pero sí que las dosis eran para personas que habían perdido su turno anteriormente. La situación generó un caos generalizado, y muchos no lograron el objetivo de recibir sus vacunas.

La llegada a la provincia de más de 45.000 nuevas vacunas enviadas anoche desde la Nación convocó hoy a otro gran número de personas.

La diferencia es que para este jueves sí se necesitaba la notificación previa del Ministerio de Salud local, indicando fecha y horario para ser atendido.

La demora que se generó hoy fue debido a una protesta del personal involucrado en la campaña de vacunación, que reclamó ser inmunizados en su totalidad (solo el 50% está vacunado), además de reclamar salarios adeudados.