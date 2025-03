Mujeres profesionales con jornadas interminables en Córdoba: aumentó la sobreocupación horaria para mantenerse

La Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) advierte que se agudiza la feminización de la precarización en el sector. El 31% de ellas trabaja 10 horas o más diarias, mientras que en 2019 ese universo era del 19%. Sus ingresos son 36% menores que los de sus colegas varones, y ganan un 31% menos por la misma hora de trabajo

En un anticipo al Día de la Mujer, el Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) analizó la situación laboral de las graduadas en la provincia. El estudio, basado en los resultados de la Encuesta de Condiciones Laborales 2024 realizada a 4.636 profesionales, expone la mayor precarización contractual y sobre-empleo horario en las mujeres, además se registró una mayor vulnerabilidad en las condiciones de trabajo de las profesionales más jóvenes.



Las mujeres representan el 60% de los profesionales en Córdoba, y el 61% de ellas trabaja en el sector de salud y comunidad. La mayoría (80%) se desempeña en el ámbito privado y el 63% no tiene relación de dependencia, lo que limita su acceso a derechos laborales básicos como licencias por maternidad, vacaciones o aguinaldo. Esta situación refleja la segregación ocupacional como un factor estructural de desigualdad en el mercado laboral.



“Si bien hubo muchos cambios en mejoras de condiciones laborales para las mujeres trabajadoras en estos años, debemos dejar en claro que esas mejoras y garantías de derechos se han aplicado principalmente en el trabajo formal, en las actividades más reguladas y sobre todo en aquellas que se rigen por convenios colectivos de trabajo. Seis de cada 10 mujeres profesionales no tienen una relación de dependencia, por lo tanto no tienen un Convenio Colectivo que las represente. Aquí se abre un gran desafío para las entidades profesionales y otros colectivos de representación”, señaló la presidenta de FEPUC, Eugenia Peisino.



Se agrava la brecha de ingresos

La inequidad en los ingresos persiste y se agrava en el sector profesional. Mientras que la Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró una brecha de ingresos del 27,4% en 2024, el estudio del Observatorio de Fepuc reveló que las mujeres profesionales de Córdoba perciben un 36% menos que sus colegas varones. Sin embargo, dado que las mujeres trabajan en promedio menos horas y con el fin de explicar mejor la brecha que existe en los ingresos, el estudio profundiza el análisis hasta lograr identificar el ingreso promedio por hora de trabajo.

Concluyendo que “el ingreso por hora de trabajo remunerado de las mujeres cordobesas es un 31% menos que la hora de los varones. Es decir, las mujeres perciben menores ingresos aún por la misma cantidad de horas de trabajo que los varones”.

La disparidad salarial también varía según la edad: la menor diferencia se registra en profesionales menores de 30 años, pero se maximiza entre los 30 y 50, coincidiendo con la etapa de mayor carga de tareas de cuidado y responsabilidades familiares.

Finalmente, con relación a las brechas de ingresos también se evidencia que las profesiones más feminizadas, en las que el 75% o más son mujeres (por ejemplo: Nutrición, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Enfermería, Kinesioterapia, entre otras), tienen ingresos que son un 41% menos que los de profesiones masculinizadas como las Ingenierías, Agronomía, Higiene y Seguridad, entre otras.

El 24% de las mujeres profesionales trabajan en condiciones precarias, con contratos de locación de servicio o de manera informal, porcentaje que se eleva al 47% en menores de 30 años. “Estas modalidades de contratación limitan el acceso a derechos laborales y refuerzan la posición de vulnerabilidad económica”, subraya el informe.

La flexibilidad laboral y la monotributización se consolidaron como tendencias desde la pandemia, afectando principalmente a las mujeres: 81% de las profesionales independientes son monotributistas, con el 70% en las categorías más bajas. En contraste, el 16% de los varones se encuentra registrado como Responsable Inscripto, accediendo a una mejor situación fiscal y de ingresos.

Sobre-empleo horario

El sobre-empleo horario se ha convertido en una estrategia de las mujeres profesionales para compensar las desigualdades salariales y la inflación. En 2024, el 31% de ellas trabajó 10 horas o más diarias, mostrando un incremento sostenido en las jornadas extendidas. Mientras que en 2019 era el 19%.

Además, el pluriempleo es una realidad para cuatro de cada 10 mujeres, quienes combinan trabajos independientes con docencia o desempeñan funciones tanto en el sector público como en el privado. Estos datos reflejan un “clima de época” donde el aumento de la carga laboral es una respuesta forzada ante la brecha de ingresos y las dificultades de ascenso en el ámbito profesional.

El estudio confirma la persistencia del “techo de cristal” en el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo. Solo 26% de ellas alcanza cargos jerárquicos, frente al 42% de los hombres, y apenas 7% logra posiciones gerenciales, en comparación con el 17% de los varones.



Regulación versus desregularización laboral



La regulación laboral juega un papel clave en la reducción de la brecha. En los sectores con convenios colectivos de trabajo, la desigualdad salarial se reduce al 26%, mientras que en los trabajos informales asciende al 48%. En la locación de servicios, donde se factura todos los meses a la misma organización sin acceder a los beneficios de una relación de dependencia, la brecha es del 28%.



“Estos datos evidencian la urgencia de diseñar políticas públicas y estrategias que garanticen la equidad de género en el sector profesional. Si consideramos que cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado profesional cerrar las brechas económicas por género es crucial para el logro de los derechos de las mujeres y también para avanzar en el desarrollo del país”, concluyó la presidenta de FEPUC, Eugenia Peisino.