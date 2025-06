“Marginales en el poder”: Dárgelos alertó sobre una intermediación más peligrosa del poder real

El líder de Babasónicos fue premiado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Hizo un análisis crítico sobre la realidad, el actual uso del lenguaje, la confusión simbólica y el rol de la música

Por Carolina Klepp

Silencio y escucha, la gente en la sala parecía entre hipnotizada y analítica, “masticando” cada análisis y concepto que hilvanó Adrián Dárgelos, el líder de Babasónicos en Córdoba.



Durante su alocución, deambuló en múltiples capas de sentido entre la música, la política, la realidad, la palabra, fue de lo personal a lo colectivo.



Fue en el marco del Premio Centenario de la Reforma Universitaria que le entregó la Universidad Nacional de Córdoba este martes en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. La Subsecretaría de Cultura, lo reconoció por su singularidad, por la exploración y mutación estética, por su constante experimentación. Esta figura central del rock argentino fue ovacionado por “ser un interlocutor lúcido de nuestro presente cultural, por su ética de decir en lugar de repetir”, por su vínculo con el legado crítico y emancipador de la Reforma Universitaria.

En una conversación pública y en modo íntimo con el periodista CJ Carballo, Dárgelos expuso su pensamiento. Antes, recibió el premio entregado por una comitiva de autoridades encabezadas por el rector Jhon Boretto.

La apuesta de Babasónicos

Ante un auditorio colmado, mayoritariamente joven y universitario, Dárgelos enlazó música con política, ética con estética, fue de lo poético a lo ideológico, en una lógica de asociaciones libres.



Explicó que la banda nunca buscó agradar a todos y que tiene “su ingenio puesto en la vigencia”. “Babasónicos no quiere todo, ¿de qué le sirve todo? Quiere a los que sienten que son parecidos a ellos, a los que son víctimas de esa realidad. A los que se embarcan en una discusión con ella y a los que quieren llevar adelante esa discusión”.



“La vigencia en sí misma no es nada”, subrayó, al reflexionar sobre el lugar del grupo en el mapa cultural.

Según el músico, lo que le da sentido al proyecto artístico es su capacidad de entablar “una discusión contingente con la realidad“. Los personajes que protagonizan las canciones -ya sea en primera o tercera persona- no representan sus emociones o deseos personales. Sino una mirada crítica sobre “lo que yo percibo como que está mal del mundo”.



Explicó que sus letras buscan reflejar desfasajes de época, con planteos que, al estar anclados en el presente, se vuelven actuales y significativos.



Sobre el presente, fue tajante y despertó aplausos con la definición: “Ahora hay grupos de marginales en el poder”, pero aclaró que “el poder real es siempre económico”. Se refirió a los “grupos de marginales” como aquellos que “están en la intermediación, en el convencimiento del pueblo para facilitar la hegemonía del poder. Las derechas siempre fueron intermediadas por gente que ponía la cara, a partir de un momento vimos que en la derecha empezaban a hablar los dueños, porque ya nadie les quería poner la cara. Ahora hay un grupo más peligroso que intermedia al poder, porque no está dispuesto a la discusión, están eligiendo otros canales de comunicación que son básicamente la agresión, la denuncia falsa, la fake news”.

“Nuevo campo de realidad”

Dárgelos interpeló sobre el modo en que se construyen las verdades en el siglo XXI.

En una parte de su intervención hizo referencia al juicio y posterior condena a Cristina Fernández de Kirchner, sin mencionarla directamente. Lo hizo desde un plano conceptual.



Cuestionó la pérdida de sentido en el lenguaje y su impacto en la comunicación social, destacando cómo el capital ha influido en la creación de sistemas de significado que confunden lo ficcional con lo no ficcional, la construcción de un consenso en torno a supuestas verdades.



“Lo que pasa es que el capital fue más vivo y caló más hondo, armó su propio sistema de códice y se filtró. Viene ganando la batalla sobre estos terrenos donde lo ficcional y lo no ficcional se superponen y generan un área gris en donde empieza a depositarse un consenso cognitivo de todos. Y empezamos a entender que esa área gris ya no es una tercera opción de la intersección de lo ficcional y lo no ficcional, sino que es un nuevo campo de realidad”, analizó.



En ese marco, graficó: “Un chofer con rudimentos para la escritura genera un diario. Ese diario es fotocopiado y levantado por un periodista. Ese periodista genera un consenso como para presentarlo como una causa con abogados y políticos. Esa causa prospera, y hoy una persona es declarada, en tercera instancia, culpable”. Y se pregunta: “¿Qué diferencia tiene eso de la metaliteratura, de la literatura total? Si ni siquiera se pueden comprobar las pruebas y todo parte de un cuaderno”.



El músico, planteó así una crítica a los mecanismos simbólicos con los que considera que se juzga y se condena: “¿En cualquier momento podés ser juzgado por lo que pensás?”

La canción como virus



Dárgelos también se detuvo en su arte: “La canción es de alguna forma un virus, se transmite por el aire, suena, está dicha, transcurre en un tiempo, es percibida con los sentidos. Algún aspecto de su melodía o algún anzuelo que posee su letra te quedó prendado y eso empezó a trabajar en vos”.



Ese trabajo, explicó, es una forma de discusión contingente que aspira a la trascendencia.

Lejos del lugar del artista emocional que actúa por impulso, reconoció: “Nunca me dejo guiar por lo que siento. Lo que siento no es un motor para guiarme pública y políticamente, ni siquiera en un escenario”.



Su obra sigue interpelando. “El reto ahora en Babasónicos es ser contingente, actual, y aportar a una discusión en un momento muy raro, donde no podés decir cosas muy livianas porque sos muy estúpido. Están diciendo cosas al lado tuyo que te pasan por encima, con intereses y con malicia. Pero tampoco te podés correr por encima de ellos porque ya no hay amor por la humanidad en ese lugar, hay poco margen”.



Y aunque su obra pelea por la trascendencia, concluyó a su pesar: “La música no va a cambiar el mundo”. Quizás sí pueda hacernos pensar en él de otra manera.