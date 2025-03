“Las indemnizaciones del fuero civil están muy devaluadas”

La falta de actualización de montos y la aplicación de fórmulas matemáticas rígidas generan compensaciones menores a las establecidas en otros regímenes, afectando el derecho a una reparación integral ante incapacidad o fallecimiento. Lo advierte el juez Joaquín Ferrer, vocal de cámara Civil y Comercial de Córdoba

Por Carolina Klepp

Las indemnizaciones en el fuero civil de Córdoba atraviesan un proceso de fuerte devaluación. Así lo advierte Joaquín Ferrer, vocal de la Cámara 5 ° de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba y docente del curso “Indemnización de la Incapacidad y Fórmula Marshall”. Sostiene que, en muchos casos, los abogados no reclaman actualizaciones de los montos o se conforman con fórmulas matemáticas que terminan arrojando valores menores a los establecidos por otras normativas, como la Ley de Riesgos de Trabajo. Este fenómeno ha sido objeto de análisis en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), particularmente en precedentes como Ontivero y Grippo.



En el marco de la capacitación organizada por Comercio y Justicia, que se realizará el 20 y 27 de marzo, el juez analizó la situación actual.



“Las indemnizaciones en la reparación de la justicia civil provincial, es decir las indemnizaciones con fundamento en el derecho civil, hoy están muy devaluadas. ¿Qué significa eso? Que no estamos mandando a pagar o los abogados no piden, o no advierten, de que los reclamos muchas veces están mermados por el tema de la inflación, y, en cuyo caso, no piden que se actualicen los montos como es una obligación de valor. En muchos casos se conforman con cálculos o aplicaciones de estas fórmulas matemáticas (puede ser Marshal o cualquier otra), que en definitiva terminan arrojando valores mucho menores a lo que son las leyes que tarifan el daño”, explicó.

El cálculo de indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento sigue requiriendo herramientas matemáticas para garantizar una reparación adecuada. Entre estas, la fórmula Marshall se ha consolidado como un criterio clave en la jurisprudencia cordobesa, especialmente en contextos inflacionarios. Permite establecer bases mínimas para cuantificar los daños, pero su correcta aplicación depende de la adecuada selección de las variables involucradas. Entre esos factores: pérdida de ingresos de la víctima, considerando el salario actualizado; expectativa de vida útil que varía según la edad y el género de la persona afectada. Además, la tasa de interés o descuento aplicada.

El juez enfatiza que ninguna fórmula debe tomarse como un estándar rígido. Más bien, deben usarse como herramientas de referencia.



Evolución jurisprudencial

La jurisprudencia ha ido delineando el alcance de la fórmula Marshall y su compatibilidad con otros regímenes indemnizatorios. En Córdoba, casos como Navarrete, Dutto y Monserrat han reforzado la aplicación de la fórmula en el cálculo de indemnizaciones. En el fallo Dutto, por ejemplo, el TSJ determinó que el lucro cesante debía calcularse hasta los 85 años de edad, a pesar de que la persona ya estaba jubilada, desestimando criterios más restrictivos que limitaban la indemnización a la expectativa de vida promedio.

A nivel nacional, la Corte ha insistido en que la reparación integral debe prevalecer sobre cualquier tope establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo. A partir del caso Arostegui, se reconoce el derecho del trabajador a optar por la reparación integral, lo que refuerza la idea de que las fórmulas matemáticas no deben tomarse como un límite máximo, sino como una base mínima de cálculo.



“En la experiencia de la práctica judicial en tribunales se ve que todavía hay muchas dudas o equívocos en las formas de aplicar las variables, de entender estos pisos mínimos y de revalorar el caso concreto según otras pautas que no queden exclusivamente en la fórmula. Esas son las principales dificultades que se están advirtiendo en los jueces y abogados al momento de cuantificar las indemnizaciones y, por supuesto, cuando se olvidan que esta es una deuda de valor y en contextos de inflación las indemnizaciones deben ser calculadas con valores actualizados a la época más próxima al fallo”, concluyó.



