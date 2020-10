Las enfermeras del Rawson alertaron del desgaste y piden sostener el régimen 3 x 3

El área de Enfermería del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba alertó del desgaste de las profesionales y piden sostener el régimen de tres días de trabajo por tres días de descanso. A través de una Carta Abierta, relataron la realidad que atraviesan en el marco de la pandemia y las condiciones laborales vigentes.

“Fuimos los primeros desde marzo que comenzamos con protocolos y organización de cómo se debía trabajar en pandemia, motivo por el cual se reestructuró y se hicieron muchas modificaciones, siempre con la precariedad de nuestro espacio reducido. El grupo de enfermería, siempre presente y trabajando a destajo para que todo funcione, en los primeros meses nos capacitamos cómo debíamos atender a estos pacientes, cómo vestirnos para protegerlos y protegernos, la tarea fue ardua, ingresó personal nuevo que quedó a cargo de enfermería para su capacitación, haciendo doble trabajo”, describieron a través del escrito difundido en redes sociales.

Asimismo, señalaron que “el tiempo fue pasando y el cansancio se fue sintiendo”, de la mano del régimen de trabajo actual y las arduas jornadas laborales. “Tenemos un régimen de 3 días trabajamos y 3 días descansamos. Te parecerá mucho descanso, pero no lo es. En nuestra jornada laboral la mayor parte del tiempo estamos en los aislamientos, ya sea de pacientes críticos o de pacientes ambulatorios. El desgaste es grande, tanto físico como mental. Muchas veces el cuerpo no acompaña a la cabeza. Muchos compañeros trabajan en dos lugares. No por gusto sino porque nuestro sueldo es mísero, a nadie le gusta estar 16 horas fuera de su casa”, describieron.

Por último, pidieron compromiso a la comunidad y ratificaron que se encuentran al límite de la salud física y mental. “Volveremos a tener 8 francos con mucha suerte. Los esenciales del Hospital Rawson te queremos contar lo que están por hacer con nuestro descanso. Queremos que sepas que siempre estuvimos, pero somos personas y estamos al límite de nuestra salud física y mental. Hoy es está nuestra realidad, y la tuya también”, completaron.