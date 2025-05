Jueza Eve Flores: “¿Cuál es el empeño en no designar mujeres en la Corte?”

La camarista cordobesa acaba de asumir como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). “En 200 años sólo tres mujeres en la Corte, y es una decisión que parece irrebatible que se van a designar hombres y quizás más adelante mujeres. Es absurdo y es inconstitucional”

Por Carolina Klepp

“¿Cuál es el empeño en no designar mujeres en la Corte?” Quien lanza la pregunta es la jueza Eve Flores que alza la voz recién asumida como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). La camarista penal de Villa María adelanta que la entidad intensificará el reclamo por mujeres en la Corte, una deuda que persiste a pesar de los avances normativos en materia de igualdad.



“¿No llama la atención que en 200 años de historia judicial argentina solo hayan integrado la Corte Suprema tres mujeres? Esto debería llamar la atención de cualquiera con sentido común. No hablo de abogados, hablo de cualquier persona”, insistió. Y apuntó directamente a los discursos que se escudan en el mérito para justificar esa subrepresentación: “¿Cuántas juristas hay en el país con mérito sobrado? La doctora Aída Tarditti, la doctora Susana Medina –actual presidenta de AMJA–, y muchísimas otras. Nadie puede discutir esos méritos”, agregó.



Para Flores, negar el acceso paritario a los más altos cargos judiciales es una violación normativa.

“En 200 años sólo tres mujeres en el máximo tribunal, y es una decisión que parece irrebatible que se van a designar hombres y quizás más adelante mujeres. Es absurdo y es inconstitucional. Tenemos la Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), la Convención de Belem do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño. Son fuentes de la Ley Nacional 26.485 de Protección de los Derechos de las Mujeres y forman parte de la Constitución Nacional. Cuando no se respeta eso, el Estado incumple sus deberes de debida diligencia”, advirtió.



Desde su mirada, incorporar más mujeres en la Corte “va a producir un efecto absolutamente positivo”, ya que “las juezas tenemos un acercamiento profundo con la sociedad, porque venimos trabajando en eso hace años”. Y recordó iniciativas históricas como las oficinas de violencia doméstica creadas por Carmen Argibay. O las decisiones sobre capacitaciones con perspectiva de género dentro del Poder Judicial. “No es una cuestión de cupo femenino. Como bien dijo la doctora María Esther Cafure, es una cuestión de paridad: las mujeres estamos en todas las esferas de la vida social, entonces también debemos estar en todas las esferas de decisión”, sostuvo.

Apertura



Flores promete impulsar desde AMJA una agenda federal, plural y transversal, centrada en la formación y el contacto directo con la comunidad. “El eje es la capacitación con alto contenido, obviamente con perspectiva de género. Una capacitación transversal, que alcanza todos los fueros, todas las materias e instancias. Y cada instancia de formación genera interrelación, se va enriqueciendo con las experiencias compartidas”, explicó.



A lo largo de los años, la entidad que nuclea a las juezas del país expandió sus modalidades de trabajo, combinando conferencias con talleres y ciclos como el cine debate. “Esto ya lo hicimos en Villa María, y recientemente en Alta Gracia. Nos sirve para abrir el diálogo, para que la gente participe y se anime a hablar”. A partir de esas opiniones, apunta a una conversación social que vaya más allá del ámbito judicial.



La jueza subrayó la importancia de avanzar hacia lo que define como “extensión a la comunidad”, una forma de abrir puentes entre el Poder Judicial y distintos estamentos sociales. “No hablo solo de sentarse con el gobernador. Me refiero también a las comunas, a las parroquias, a los espacios de vinculación de la gente. La perspectiva de género no es una teoría, nos atraviesa a todos. Comprender de qué se trata nos ayuda a tener claridad frente a ciertos discursos negacionistas”, señaló.



Último reaseguro



La nueva vicepresidenta de AMJA también resaltó que la discriminación estructural no afecta solo a las mujeres, sino también a otros grupos vulnerables. Entre ellos las infancias, la tercera edad, y la diversidad. En ese sentido, apeló a reflexionar qué pasa cuando se habla solo de punición sin atender las condiciones sociales de un niño, o cuando se naturaliza la violencia contra los adultos mayores.



Reivindicó su rol como servidora pública. “Siento que debo devolverle algo a la sociedad”. “Todos sabemos que la justicia es el último reaseguro que tenemos”. Finalmente, insistió en una justicia imbuida de perspectiva de género, que responda de forma eficaz, rápida, eficiente y justificada.

Con la reciente elección en la entidad creada en 1993 por Carmen Argibay, Susana Medina (vocal del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos) fue reelecta en la presidencia y Teresa Day (ministra de la Suprema Corte de Mendoza) asumió la vicepresidencia segunda.