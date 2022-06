La tendencia del escrutinio en las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) indica que la fórmula de Jhon Boretto y Mariela Marchisio se impone para conducir la casa de altos estudios. El candidato oficialista y ex decano de Ciencias Económicas, aseguró que la lista Somos se alzó con las elecciones y consiguió “un resultado amplio”. En los primeros minutos de este viernes, el candidato opositor Alberto León (Vamos) no reconoció la derrota y aguardaba el avance del escrutinio.



El secretario general de la UNC, Roberto Terzariol, afirmó que hay una «tendencia irreversible» a favor de Jhon Boretto. «Se podría decir que ya es prácticamente seguro que el candidato Jhon Boretto sería el nuevo rector. En el claustro docente se inclina poco más de 1,5 a 1 y en no docente de 3 a 1. Faltarían los estudiantes», indicó Terzariol.

A las 12.30 en el bunker de Somos celebraron junto al rector Hugo Juri, mientras la oposición esperaba el conteo final. Alberto León señaló que van a «esperar los resultados oficiales» y lamentó la demora en el recuento de votos.