El Colegio de Ingenieros de Agrónomos de la Provincia (CIAPC) señaló que el Ministerio de Educación de Córdoba modificó, para el presente ciclo lectivo, el alcance de la Lista Orden de Mérito 2023 (LOM 2023), lo que afecta de manera directa a los profesionales de la agronomía.

“De 85 materias que los ingenieros agrónomos podían dictar en el nivel medio, este año el título habilitante sólo les permitirá dictar 35. En Córdoba hay una gran cantidad de ingenieros agrónomos ejerciendo como docentes secundarios”, alertó el colegio mediante un comunicado.

Con preocupación, el CIAPC advirtió de que las recientes modificaciones de la LOM 2023 tendrán incidencia negativa directa sobre las fuentes laborales de los ingenieros agrónomos que hasta 2022 venían desempeñándose como docentes secundarios.

Puntualizó que hasta el año pasado el título de grado de ingeniería agronómica, sumado al trayecto pedagógico correspondiente, habilitaba en la provincia de Córdoba a dictar clases en 85 materias: 64 bajo el título habilitante y 21 bajo título supletorio. En 2023 el número de materias cayó 59 por ciento, lo que deja a los agrónomos con sólo 35 materias (21 con título habilitante y 14 con título supletorio).

“Con los cambios del 2023, los profesionales de la agronomía ya no podrán dictar materias como Sistemas Agroambientales, Ambiente, Desarrollo y Sociedad, Ecología, Instalaciones Agropecuarias, Producción Vegetal, Química, Física, Biología, entre otras. Asimismo, se pasaron materias como Maquinaria Agrícola, Porcinos o Ciencias Naturales Aplicadas a la Producción Agropecuaria a condición de título supletorio”, figura en el detalle.

El colegio advirtió de que la nueva LOM 2023 del Ministerio de Educación de la Provincia atenta contra los derechos laborales de sus profesionales matriculados porque en Córdoba hay un porcentaje importante de profesionales que se decidió por la carrera docente como un medio de vida y de desarrollo del ejercicio profesional.

Sin respuesta



En el CIAPC afirman que las tratativas y el reclamo ante autoridades de la cartera educativa, tanto a nivel de enseñanza media como de gestión ministerial, no han tenido el resultado que ellos esperan y que el diálogo se dilata justo antes del inicio del ciclo lectivo 2023. “Directamente no hemos tenido respuesta de nadie”, manifestó Walter Grunig, presidente del colegio, quien agregó que no debería cuestionarse la idoneidad de los profesionales de la agronomía ya que el cursado de la carrera de grado como ingenieros, sumado al trayecto pedagógico, asegura en demasía el correcto desempeño de los docentes en las aulas. “La defensa del ejercicio de la profesión de la agronomía, en todas sus formas, es central en nuestro propósito al frente de la conducción del CIAPC”, concluyó.

Esta semana, la problemática también fue planteada en el marco de la Junta de Gobierno de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc), que nuclea una treintena de colegios. Al alerta de los agrónomos se sumaron otras profesiones que también se han visto afectadas por similar situación.