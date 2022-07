El científico cordobés Gabriel Rabinovich fue incorporado ayer a la prestigiosa Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) por sus aportes en la identificación y estudio de proteínas claves en la regulación de los sistemas inmunológico y vascular.

«Me siento muy honrado y muy agradecido de que hayan pensado en mí para este reconocimiento. La biología molecular ha sido una herramienta clave en casi todos los trabajos que hemos desarrollado”, señaló Rabinovich, director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental y profesor titular de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA).

«Leer el nombre de los colegas que están en la institución me genera un enorme orgullo y ojalá que este nombramiento me permita generar nuevas redes de colaboración e impulsar la carrera de jóvenes científicos de la región”, agregó.

La EMBO, que este año incorporó a 67 nuevos miembros provenientes de 22 países, está conformada por más de 1.900 investigadores e investigadoras que realizaron aportes sobresalientes al campo de las ciencias de la vida. Entre ellos figuran 90 premios Nobel.

Graduado y doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Rabinovich realizó su trabajo posdoctoral en la División de Inmunogenética del Hospital de Clínicas en la ciudad de Buenos Aires, y en 2007 comenzó a trabajar en el Ibyme.

Durante todos estos años, junto a su equipo trabajó principalmente en investigar el rol de galectinas y glicanos (dos proteínas) en el sistema inmunológico y vascular en diferentes escenarios patológicos -como cáncer y enfermedades inflamatorias autoinmunes, infecciosas, metabólicas y cardiovasculares-.

Guiño a Córdoba

Al hacer un recorrido por los descubrimientos que fueron realizando, el científico señaló que “si tuviera que destacar los más importantes señalaría cuando estaba en Córdoba, la identificación casi inesperada de galectina-1 (gal-1) en las células del sistema inmunológico, lo que luego guió todo mi camino como investigador”.

También recordó que en 2004, junto a su equipo descubrió que esta proteína interviene en el mecanismo que utilizan los tumores para evadir la respuesta inmune, un trabajo que fue la tapa de la prestigiosa revista Cancer Cell.

“Otros trabajos importantes fueron cuando identificamos que gal-1 suprime enfermedades autoinmunes como la artritis y la esclerosis múltiple, lo que fue publicado en Journal Experimental Medicine en 1999 y en Nature Immunology en 2007, y que esta proteína tiene un rol en mantener el embarazo, que salió en Nature Medicine también en 2007”, continuó.

Otro aporte central fueron los trabajos que demostraron el rol de gal-1 en escape tumoral: «En el cáncer de mama lo publicamos en Cancer Research en 2003; en el de próstata, en la misma revista en 2013; en el de colon, muy recientemente (2021), en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde ya habíamos publicado el rol de gal-1 en el cáncer de páncreas en 2018”.