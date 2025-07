Disney en Argentina: arranca hoy la convocatoria para jóvenes profesionales de más de 10 carreras

La empresa de entretenimiento busca perfiles universitarios de los últimos años para pasantías en áreas de Legales, marketing, tecnología y diseño, entre otras





La empresa de entretenimiento seleccionará jóvenes próximos a graduarse para sumarse a sus equipos en áreas como legales, marketing, tecnología. The Walt Disney Company abre hoy la convocatoria de su Programa de Pasantías 2025 en Argentina.



La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios que se encuentren en los últimos dos años de carrera y que quieran dar sus primeros pasos en una de las compañías más emblemáticas del mundo del entretenimiento.

Con una duración de hasta 18 meses, el programa combina formación práctica, acompañamiento personalizado y un entorno colaborativo para impulsar el desarrollo profesional de jóvenes talentos.



Las pasantías se llevarán a cabo en las oficinas que Disney posee en Buenos Aires y en los estudios de producción de ESPN.



Perfiles



Los seleccionados podrán sumarse a distintos equipos de trabajo en áreas como: Marketing, Finanzas, Comunicación y prensa, Recursos Humanos, Legales y Tecnología.



Carreras afines: Administración de Empresas, Contador Público, Economía y Marketing. También Comunicación Social, Relaciones Públicas, Ingeniería Industrial y Ciencia de Datos. Se suman Programación, Diseño Gráfico, Diseño Multimedial, Producción Audiovisual, Animación y Periodismo.

Según explicó Valeria Violante, directora de Adquisición de Talento y Diversidad de Disney para América Latina, esta iniciativa permite a la empresa “acompañar a los futuros talentos en sus primeros pasos profesionales, mientras nosotros también aprendemos de su iniciativa, su curiosidad y su manera de pensar”.

Los requisitos para postularse son:

Estar cursando los dos últimos años de una carrera universitaria.

Tener disponibilidad para trabajar 20 horas semanales.

Realizar la pasantía de manera presencial.

La convocatoria estará disponible desde hoy en la página oficial de Disney Careers (https://jobs.disneycareers.com/)

“El programa me permitió aprender, crecer y descubrir lo que me apasiona”, compartió Nicolás Pedreira, uno de los pasantes del ciclo anterior, que hoy continúa vinculado con la compañía.

La propuesta no solo busca transmitir conocimientos técnicos, sino también fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, valores centrales para Disney.

Beneficios

Las pasantías permiten que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en sus carreras, al tiempo que conocen de cerca cómo funciona una compañía global con una fuerte impronta en creatividad, innovación y colaboración.



Quienes participan del programa reciben beneficios como un día libre por mes, acceso a plataformas de capacitación y licencias especiales.



Más allá del aprendizaje técnico, las pasantías en Disney son valoradas por su capacidad para abrir puertas en el mercado laboral.

Según los impulsores de estas pasantías, haber sido parte del equipo de The Walt Disney Company no solo implica haber trabajado con altos estándares profesionales. También significa haber compartido una experiencia cultural y organizacional que deja huella en la trayectoria de quienes participan.



Desde su sede en Argentina, The Walt Disney Company realiza operaciones para toda Latinoamérica Sur. Esto significa que muchos contenidos, campañas y estrategias regionales se piensan, diseñan y ejecutan desde el país, brindando a los pasantes una participación directa en proyectos con alcance internacional.