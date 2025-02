Desregulación del mercado inmobiliario: Fepuc alertó sobre riesgos legales y constitucionales

Advirtió que -de concretarse- esta medida vulneraría la Constitución Nacional porque avasallaría competencias provinciales y fomentaría el ejercicio ilegal de la profesión

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) expresó su preocupación ante recientes trascendidos periodísticos que indican que el Poder Ejecutivo Nacional podría impulsar, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda intermediar en operaciones inmobiliarias. La entidad advierte que esta situación, bajo el argumento de desregular el mercado, podría afectar gravemente el ejercicio profesional de los corredores inmobiliarios y vulnerar normativas constitucionales y provinciales.



Según Fepuc, el mercado inmobiliario ya se encuentra desregulado en la actualidad, dado que “nada impide que las partes contratantes celebren operaciones inmobiliarias en forma directa, sin intermediación alguna de terceros”. No obstante, la entidad destaca que permitir la intervención de personas sin la debida formación y matrícula habilitante constituiría una promoción del ejercicio ilegal de la profesión, según lo estipula el artículo 247 del Código Penal Argentino.



Asimismo, resalta que la iniciativa representaría una “violación directa a la Constitución Nacional”, pues afectaría el régimen federal de gobierno (art. 1), la autonomía de las provincias (art. 5) y el derecho de estas a conservar todas las competencias que no hayan delegado expresamente al Gobierno nacional (art. 121). “Entre esas competencias se encuentra la regulación, habilitación, control y fiscalización del ejercicio profesional, que es exclusiva de cada provincia y que éstas delegan en colegios y consejos profesionales”, señaló la federación.



Por otro lado, la entidad destacó que la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24521 es clara al respecto, ya que su artículo 42 establece que el gobierno y control del ejercicio profesional, incluyendo el poder de policía sobre las profesiones, es una potestad exclusiva y excluyente de cada provincia donde se desarrolle la actividad.



Finalmente, el arco profesional cordobés, concluyó: “Fepuc advierte y expone con antelación las claras violaciones constitucionales que implicaría esta iniciativa, las cuales no sólo perjudicarían a los profesionales corredores inmobiliarios sino que también podrían afectar a toda la comunidad profesional y vulnerar las facultades de todas las Provincias Argentinas”.

Desprofesionalización



Asimismo, convocada por el Colegio de Escribanos, se conformó una mesa de análisis con colegios y organizaciones profesionales para analizar posibles medidas anunciadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Estas medidas podrían impactar directamente en la gestión de diversas actividades sectoriales, especialmente en lo que respecta a la desprofesionalización y la consecuente incertidumbre sobre la seguridad jurídica de actos tanto públicos como privados.



Participaron autoridades y representantes del Colegio Profesional de Inmobiliarios, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Agrimensores, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos.



Uno de los temas centrales de debate, que se desarrolló la semana pasada en la sede de los notarios, fue el impacto del decreto 90/2025, el cual instruye a los ministerios a relevar las leyes, decretos y normativas que puedan afectar “la libre competencia” y, de ser necesario, proceder a su derogación. En este marco, se analizan posibles cambios en la regulación del mercado inmobiliario que podrían significar una desregulación del sector y una disminución de la intervención profesional en transacciones clave.



“El mencionado decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 13 de febrero, establece un plazo de un mes para que los ministerios revisen todas las leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos delegados y decretos simples que requieran revisión, derogación o simplificación.



Durante el encuentro también se señaló la posibilidad de que el Ejecutivo impulse un nuevo DNU que podría provocar una desprofesionalización en el mercado inmobiliario y afectar a las profesiones vinculadas al sector”, señaló el Colegio de Escribanos en un comunicado.



Los representantes colegiales destacaron la importancia de concientizar a la sociedad sobre los beneficios de contar con profesionales colegiados, quienes deben responder a tribunales de disciplina y ética, garantizando así su compromiso y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.