Covid-19: SEP denunció falta de personal y maltrato en los hospitales de Córdoba

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) denunció “falta de personal y maltrato” en hospitales de Córdoba. “Pese a las designaciones producidas, no se han recuperado las dotaciones imprescindibles para garantizar el servicio eficiente y el cuidado de los trabajadores que lo sostienen. En numerosos hospitales se está generalizando la falta de respeto y el maltrato personal por parte del personal directivo”, describió el sindicato que conduce José Pihen.

“Hay hospitales en los que no sólo faltan enfermeras, médicos o administrativos, sino que ya no hay camilleros, choferes o personal de oficios para el mantenimiento”, agregaron los trabajadores a través de un comunicado.

Y agregaron: “Hay disposiciones irracionales que adoptan algunas direcciones como cuestionar al personal que se dispensa por causas previstas en las resoluciones vigentes; ocultar información o presionar a compañeros con patologías de base para que no se dispensen”.

También denunciaron que algunos directivos “intentan prohibir que el agente realice la denuncia ante su ART para que no quede expuesto que el personal se contagia o sancionar a trabajadores que hacen testeo al personal del mismo hospital sin autorización previa de la dirección, aunque la mayoría de estos testeos realizados hayan dado positivos para Covid, ya que presentaban síntomas”.