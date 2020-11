Covid-19: Ginés González García apunta a tener disponible un mix de vacunas

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que “todavía no se firmó ningún contrato con ningún laboratorio productor” de vacunas para enfrentar la pandemia por COVID-19. La cartera apunta a tener disponible un mix de vacunas. Así lo expresó en una reunión virtual con integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC).

El ministerio detalló que hasta el momento, hay avances concretos en distintos acuerdos comerciales con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y el laboratorio productor de la vacuna Sputnik V, “pero aún no se encuentran firmados ya que está pendiente la promulgación de la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 que otorga el marco legal para celebrar los contratos específicos”.

“Se han presentado los avances ante la Comisión Nacional de Inmunización y se ha recomendado avanzar con los contactos para analizar eventuales contratos. Estamos esperando que se promulgue la ley presentada por el diputado Pablo Yedlin y es probable que todo se acelere después de eso”, dijo la secretaria de Salud, Carla Vizzotti en rueda de prensa. La oferta de Rusia por la vacuna Sputnik V es por 25 millones de dosis.

Además de las negociaciones bilaterales para la adquisición temprana de las vacunas contra el COVID que resulten aprobadas por los organismos de regulación internacional y la ANMAT, la estrategia del Gobierno argentino incluye la participación en el mecanismo COVAX de la OMS para el acceso equitativo a estos insumos.

En este sentido, González García informó que “ya hemos pagado por 9 millones de vacunas a través de COVAX que tendríamos disponibles en el mes de febrero” para sumar a las otras vacunas que se adquirirán directamente de los laboratorios.

“Hay que tener en cuenta que en este escenario mundial, va a ser un mix de vacunas porque ningún productor va a tener la capacidad de producir todas las vacunas necesarias y como aún no sabemos cuáles van a ser aprobadas, tenemos que asegurarnos distintas opciones para no quedarnos con alguna incapacidad vinculada a la demora de aprobación”, aseguró el ministro quien señaló “es importante destacar que ninguna va a ser distribuida o aplicada si no tiene la aprobación de las entidades sanitarias de regulación”.

La inmunización contra el SARS-CoV-2 será gratuita y se distribuirá equitativamente en todas las provincias señalaron los funcionarios. Ya se estudian aspectos logísticos con las carteras de Defensa y Seguridad. “Será un esfuerzo monumental y queremos darle celeridad. Nunca tuvimos una vacunación tan masiva en el menor tiempo posible”, señaló González García.