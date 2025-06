Corte Suprema: dos colegios de abogados rechazan la ampliación y respaldan la paridad de género

Consideran que aumentar el número de integrantes podría debilitar la institucionalidad y la confianza en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, respaldaron una integración más equitativa del tribunal con mujeres y representación federal

Por Carolina Klepp

El Senado retomó el debate para tratar la ampliación de la Corte Suprema, en ese marco, se encendió el debate y las entidades que nuclean abogados ya están sentando postura.



El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires acaba de expresar su rechazo a los proyectos que impulsan una ampliación en el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Considera que esa medida podría afectar su funcionamiento y debilitar la seguridad jurídica.



En un comunicado difundido el viernes, la entidad sostuvo que “la ampliación del número de jueces, lejos de fortalecer la independencia y eficiencia de la Corte, podría generar dinámicas disfuncionales, ralentizar los procesos y, en última instancia, afectar la seguridad jurídica que tanto necesita nuestro país”.



El Colegio mencionado, destacó que el máximo tribunal ha funcionado históricamente con cinco miembros salvo excepciones puntuales vinculadas a coyunturas políticas. Esa integración, afirmaron, ha demostrado ser eficaz para el sistema judicial argentino, constituyéndose como un factor de previsibilidad institucional.

Mujeres en el máximo tribunal



Más allá de su postura crítica ante la eventual modificación numérica, la institución presidida por Rosalía Silvestre, la primera presidenta mujer en la historia de la entidad, remarcó su compromiso con la paridad de género en la integración del tribunal.



En esa línea, instó a que en futuras designaciones se prioricen perfiles idóneos que contribuyan a alcanzar una representación equilibrada entre hombres y mujeres, “sin alterar la cantidad de miembros que actualmente la componen”.



“La estabilidad en la composición de la Corte Suprema es un pilar fundamental para la efectiva vigencia de la división de poderes, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana”, concluye el texto, reafirmando el rol del Colegio como defensor de la Constitución y del orden institucional.

Gil Lavedra también sentó postura



Otra de las entidades que representan abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) también sentó postura.

El pasado martes, su presidente Ricardo Gil Lavedra sostuvo ante el Senado: “Veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de los integrantes de la Corte Suprema”.



Enfatizó la crisis de confianza y credibilidad que existe entre la ciudadanía y la justicia. Fue durante su exposición en la primera ronda de oradores para el debate sobre ampliación de la Corte Suprema de Justicia.



El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la presidencia de Fernando De La Rúa, manifestó estar de acuerdo con los proyectos que plantean el cupo de género y la representación federal. Pero argumentó su posición contraria a incrementar el número de cortesanos porque “Argentina padece de una muy baja institucionalidad y por la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.



“En todas las mediciones internacionales que miden la confianza en las instituciones, la de los argentinos es menor que en otros países de la región”, graficó y habló de encuestas que arrojan que un 80% de las personas “no tiene confianza en la Justicia”, mientras que un 75% “piensa que los jueces no son independientes; esto es gravísimo, porque la legitimación de los jueces se parte de su credibilidad”.



En su exposición, Gil Lavedra expresó que “lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución”. “Ninguno de los proyectos trae la propuesta de la división en salas de la Corte. Y yo me enrolo en quienes piensan que la Corte no se puede dividir. El número de miembros de la Corte tiene que ser escaso”, continuó.



Más adelante, detalló que “a la Corte ingresan miles y miles de expedientes por año”. “Más del 50% -agregó- son previsionales porque el Estado no quiere cumplir las sentencias”. “La Corte en los últimos años ha resuelto alrededor de 7.008 expedientes por año, que se aplican a 24.000 casos. En 2023 y 2024 ha dictado 10 mil y 12 mil, récord histórico, pero el 85% son rechazos, son queja por recurso extraordinario denegado”, apuntó.

El jurista hizo sus críticas a la actual conformación de la Corte Suprema exclusivamente integrada por hombres.

“Es inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto exclusivamente por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental. No existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres”, señaló.