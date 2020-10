Córdoba analiza levantar las restricciones que rigen en seis departamentos

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó que la provincia analiza levantar las restricciones que rigen desde hace diez días en seis departamentos por el aumento de casos de coronavirus debido a que hay una meseta en los contagios.

Explicó que si bien el resultado de las restricciones recién se verán “en los próximos días” hay una tendencia a “un amesetamiento de casos” pero “con una alta mortalidad”.

“Somos respetuosos del DNU Nacional”, recalcó el funcionario en el marco de la presentación de la situación epidemiológica semanal de la provincia, y afirmó que mañana viernes comunicarán la forma en que seguirá la situación en esos departamentos

Las restricciones consisten en la prohibición de la apertura de bares, restaurantes, gimnasios, salones de fiesta y boliches con nueva modalidad (bar o restaurante), escuelas de danza, canto y teatro en los departamentos Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y San Martín.

Tampoco están permitidas reuniones sociales o familiares, natatorios, cultos, autocines, academias de idiomas con modalidad presencial, centros de formación profesional y academias de oficio presencial.

Camas críticas con ocupación de 62%

Por otra parte, en el marco de la situación actual, el Gobierno provincial informó que se sumaron 725 camas críticas para pacientes con Covid-19, con lo que disminuyó el nivel de ocupación de terapia intensiva a un 62% luego de superar un 80%, a la vez que confirmaron que están ocupados el 35% de los respiradores.

En lo referido a los casos diarios, Cardozo confirmó que “hay una tendencia al amesetamiento de casos pero con alta mortalidad”, a la vez que consideró que “los resultados de estas medidas restrictivas recién los veremos en los próximos días”.

En relación al manejo de datos, el funcionario aseveró que “nunca se manipularon” y que “Córdoba debe ser uno de los distritos que más testeos hace, que obviamente los efectores priorizan la comunicación de los positivos para aislarlos, pero después se cargan los negativos”.

“No cometieron errores, siempre uno puede mejorar las cosas, pero tienen que tener en cuenta que se afronta una patología que no se conoce, no tiene vacuna, no tiene un estándar de abordaje en el mundo, pero no creo que haya errores”, argumentó.

El reporte semanal indica que en Córdoba se sumaron 68.748 casos desde el inicio de la pandemia, de los cuales fallecieron 994, y el 70% se recuperaron, en tanto que los casos activos alcanzan los 18.104.