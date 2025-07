Control de Liquidaciones de Granos y Canjes Agrícolas: cómo tomar mejores decisiones dentro del negocio

Optimizar el circuito administrativo y financiero, detectar alertas y tomar decisiones informadas, son los objetivos de un taller práctico destinado a quienes trabajan en el corazón de la actividad agrícola. Una formación coorganizada entre Sociedad Rural de Jesús María y Comercio y Justicia, dictada por la contadora y especialista en agronegocios Ruth Remesnitzky



En un contexto donde las variables externas son tantas y tan impredecibles -desde el clima hasta la economía local y global-, el control y la gestión interna de una empresa agrícola se vuelve un factor decisivo.



Con esa premisa, el taller Control de Liquidaciones de Granos y Canjes Agrícolas se propone ofrecer herramientas prácticas para profesionales, asesores y productores que deseen tomar decisiones con información precisa, optimizando el control administrativo y financiero de su negocio.

El curso, que se dictará los días 28 y 30 de julio y el 4 de agosto -de 18 a 20 horas- es coorganizado por Comercio y Justicia y la Sociedad Rural de Jesús María. Contará con certificación y modalidad online sincrónica y asincrónica.

Estará a cargo de la contadora Ruth Remesnitzky, quien aportará su vasta experiencia como consultora especializada en agronegocios.



“La persona se va a llevar un conocimiento integral de lo que es el negocio agrícola. Vamos a trabajar desde la documentación que conlleva el control de una liquidación, hasta cómo asesorar o tomar decisiones”, anticipó Remesnitzky a Comercio y Justicia.

La propuesta tiene una impronta fuertemente práctica, pensada para aplicarse directamente en la realidad cotidiana de quienes operan en el sector.



El taller está destinado a profesionales en Ciencias Económicas, abogados, ingenieros agrónomos y productores. También cualquier persona vinculada al rubro agropecuario que quiera tener mayor control sobre las operaciones comerciales y evitar errores costosos.



“Como asesor, sea contador, abogado, escribano, aprenderá cómo puede asesorar a su cliente. Si soy productor cómo controlo mi negocio; si soy canjeador, si soy laboratorio, si soy comercio, cómo hago las cosas de manera correcta de manera que ese productor me vuelva a comprar”, detalló.



Control en foco



Uno de los ejes del taller será desmitificar ciertos usos y costumbres que, aunque habituales, no siempre son correctos. “En la jerga se llama a todo canje y no todo es canje. Eso tiene implicancias que repercuten en el bolsillo del productor”, advierte la docente.

En ese sentido, explica una particularidad del negocio agrícola que lo distingue de otros sectores: “En este rubro, el que compra es quien liquida, factura y define la calidad del grano. Si no controlamos esa documentación, si no verificamos que lo que se vendió es efectivamente lo que se cobró, estamos complicados, porque estamos hablando de un producto que llevó meses de trabajo y muchísimas variables no controlables”.



Señales de alerta



Según Remesnitzky, existen varias señales que permiten advertir desajustes internos que terminan afectando la rentabilidad de la empresa. Una de las más frecuentes es la falta de circuitos administrativos claros: “En muchas empresas chicas o medianas hay solapamiento de funciones. Lo importante parece ser que se entregó y se cobró, pero no se analiza si efectivamente se cobró lo que se cerró”.

Otra situación frecuente es la falta de comunicación entre áreas. “A veces el negocio se cierra en el área comercial y recién se entera la administración cuando llega la liquidación o cuando ya están entregando el grano. Eso genera tensiones, porque puede haber diferencias entre lo que se pactó y lo que se liquida”.

También remarcó la necesidad de alinear la estrategia comercial con la financiera. “En esta actividad, vengo arrastrando deudas de la campaña pasada y asumo deudas nuevas. Con una buena gestión financiera y comercial voy a calzar las ventas con las deudas que tengo de la campaña pasada para salir a buscar menos plata al mercado”, dijo.



Información para actuar “tranqueras adentro”

Para la contadora, a la hora de decidir un negocio tienen que estar todas las áreas involucradas: la productiva, la comercial, la impositiva, la financiera, la logística.



Y advierte: “No sabemos lo que va a pasar en el entorno político o financiero argentino, pero sí podemos mejorar lo que está dentro de nuestra tranquera. No nos podemos dar el lujo de no conocer en detalle el negocio que estamos cerrando”.

Finalmente, mostró admiración por el sector. “Me saco el sombrero por el productor agropecuario argentino porque manejan tantas variables no controlables. La política argentina nunca impulsó la actividad como merece, siendo una de las principales actividades. Tenés clima, tenés política internacional, tenés guerras, sumale el rinde, el tipo de suelo, millones de cosas, osea que es un milagro cuando tenés una buena cosecha”, concluyó.

AGENDA