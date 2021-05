Continúan clases a distancia en provincia de Buenos Aires y se estudia adelantar receso invernal

Las clases continuarán de manera no presencial en la mayoría de los colegios bonaerenses, a partir del próximo lunes, cuando culmine el aislamiento estricto, en tanto que desde el Gobierno provincial se analiza la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno al mes de junio mientras se avanza con la campaña de vacunación, en el marco de la segunda ola de coronavirus, informó hoy el jefe de gabinete, Carlos Bianco.

Durante una conferencia que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata, el funcionario expuso que entre el lunes 31 y hasta el l 11 de junio lo que «estará vigente es una vuelta a la normativa anterior, el sistema de fases tal como lo conocemos», tal como estableció el último DNU decretado por el Gobierno nacional.

En ese marco, graficó que los 121 municipios que se encuentran en fase 2, por ser los de mayor riesgo sanitario y epidemiológico, continuarán a partir del lunes próximo con «clases por medios remotos”.

No obstante, aclaró que la educación especial y las escuelas de los 13 municipios que se encuentran en fase 3 y de una comuna que se encuentra en fase 4 «mantendrá la presencialidad» en las aulas.

«La presencialidad hace que millones de niños, padres y trabajadores de la educación circulen», explicó Bianco y planteó que ello es algo que «ya se demostró en todo el mundo e, incluso, hay publicaciones en revistas científicas que dan cuenta de que la vuelta a la presencialidad generó un aumento de casos por la mayor circulación».

En tanto, el jefe de Gabinete bonaerense planteó en la rueda de prensa que «adelantar el receso invernal es una posibilidad» que se está evaluando, al igual que en la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, fuentes del Poder Ejecutivo habían confirmado a Télam que se analiza la posibilidad de adelantar el receso invernal, previsto desde el 19 hasta el 30 de julio, «en función de los resultados de la evaluación epidemiológica», pero «aún no es una definición tomada».

La idea que se estudia en despachos oficiales es anticipar el receso a la segunda quincena de junio o a la primera de julio, mientras se «gana tiempo» en la vacunación.

En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, expuso en declaraciones a la FM Radio Con Vos que el adelantamiento de las vacaciones «es una alternativa que se evalúa dentro del conjunto de adaptaciones que pueda tener el calendario escolar».

«No es una definición tomada en estas horas, pero sí dentro de los escenarios que se fueron estructurando hubo un análisis de las fechas de las vacaciones, otras es la extensión del calendario, otra es la estructuración de clases presenciales a contraturno que involucra los sábados», indicó.

La funcionaria bonaerense especificó que se trata de «un conjunto de medidas que buscan planificar y organizar el trabajo cuando podamos recuperar la presencialidad, al tiempo que fortalecemos todo lo que se puede la continuidad pedagógica no presencial».

En ese marco, sostuvo que «el ritmo de vacunación también va mejorando las condiciones y una perspectiva de horizonte mejor».

En la provincia de Buenos Aires un 50,88% de los trabajadores de la educación ya están vacunados: se trata de 232.976 docentes y auxiliares.