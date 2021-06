Con las restricciones, el aumento de contagios «se detuvo, pero necesitamos bajar más»

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó hoy que «el aumento de casos de coronavirus se detuvo» aunque destacó la necesidad de «profundizar» esa baja. «En esta semana que terminó vimos que el aumento se detuvo. Hay una disminución del 8 por ciento de casos. Es decir, dejaron de crecer los casos. Pero sigue alto y necesitamos que descienda, necesitamos profundizar esa baja», dijo la ministra en la conferencia de prensa de esta mañana en Casa de Gobierno.

La funcionaria anunció que el Instituto Gamaleya aprobó los resultados del control de calidad de los componentes de la vacuna Spuntnik V producidos en el laboratorio Richmond, de la Argentina, con lo cual el país será «parte de la cadena de producción» de la vacuna rusa. «El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de tres lotes de cada uno de los componentes de la vacuna Spuntik. Vamos a avanzar en que Argentina sea parte de la cadena de producción de la vacuna», dijo.

Pidió además a los distintos actores políticos que «bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen» con la vacuna Pfizer contra el coronavirus. «Esto es gravísimo, no puede volver a suceder. Tiene un impacto, porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor que bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen con Pfizer. La Argentina quiere compara la vacuna de Ppfizer. La empresa quiere venderla y estamos trabajando para eso», afirmó la ministra.

Informó hoy de una carta que recibió por parte de Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo Covax, quien aclaró en el texto que «la Argentina tenía interés en recibir las vacunas Pfizer, a través de Covax, pero como no acordó en los términos de indemnización y responsabilidad no pudo continuar con la ventana de Covax».

En la rueda de prensa, la ministra leyó la carta enviada por Cornejo, en la que el funcionario de Covax expresó su «gran sorpresa por la repercusión» de sus dichos y lamentó «el foco» que se le dio a sus comentarios en un encuentro privado de ayer.