El médico infectólogo del Hospital Muñiz e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, Tomás Orduna, aseguró hoy que «está demostrado que algunas combinaciones de vacunas mejoran la eficacia» y «no tienen efectos adversos más importantes».

«Hay dos cosas que se evalúan con la combinación de vacunas, por un lado hay que evaluar que sean seguras, esto es que no produzcan efectos adversos graves, cosa que por ahora, por suerte, no se ha demostrado», explicó el jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, en diálogo con Radio El Destape.

En este sentido, apuntó que en caso de existir algún efecto colateral se trataría solo de «un decaimiento con una febrícula mayor en alguna de las combinaciones, pero nada más que eso».

En segundo lugar, Orduna destacó que se evalúa la eficacia de las combinaciones y se ha comprobado que mejora la respuesta inmune en algunos casos.

Asimismo, indicó que la posibilidad de combinar vacunas también trae como ventaja que «si alguna factoría, por la razón que fuera, no puede proveer en tiempo y forma, como ha pasado con la segunda dosis de Sputnik, que es más difícil de elaborar, la combinación permite continuar completando calendarios de vacunación».

También, el infectólogo dijo que el Instituto Gamaleya «está trabajando un protocolo con vacunas chinas, esto es primera dosis de Sputnik y segunda dosis de vacunas chinas», y contó que se están desarrollando «varios protocolos en el mundo» desde enero.

Con respecto a la situación epidemiológica del país, el médico afirmó que los números indican que «estamos en medio de una pandemia todavía, a pesar de que en las últimas tres semanas hemos bajado un 40%» y advirtió que «un solo número es una foto, lo que uno va mirando es cada 14 días».

En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, Orduna informó que «hemos bajado hoy prácticamente mil camas en los últimos quince días, lo cual nos está mostrando que algo viene bajando, pero lentamente».

Asimismo, subrayó que se está observando cómo el programa de vacunación impacta positivamente en la disminución de la transmisión del virus, pero aseguró que, en paralelo a la campaña de inoculación, «cada uno de nosotros tiene que hacer lo mínimo e indispensable en lo referente al distanciamiento social».