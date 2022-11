Los ataques a los derechos de los trabajadores, los proyectos políticos que buscan terminar con las indemnizaciones por despido, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los desafíos del mundo sindical serán algunos de los temas que abordarán y debatirán a partir de hoy laboralistas, juristas, asesores gremiales, académicos y trabajadores en el marco de las 48vas Jornadas de Derecho Laboral, en la ciudad de Mar del Plata.

Este encuentro, organizado por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, se desarrollará desde hoy y hasta el sábado en el Hotel Astor de la localidad balnearia, con la consigna «Trabajo, salario e ingresos en un mundo en crisis».

Cynthia Benzión, presidenta de la asociación, aseguró que las jornadas pondrán el foco tanto en «temas de coyuntura que tienen que ver con los desafíos del mundo laboral» como también «en problemas estructurales».

«Quienes buscamos garantizar y ampliar los derechos de los trabajadores estamos recibiendo todo el tiempo recriminaciones, no solo desde el poder económico concentrado o los medios, sino a veces también desde algunos niveles del propio Estado, y nuestro objetivo es buscar estrategias para hacer frente a esos planteos», señaló en diálogo con Télam.

Según precisó, en los distintos paneles del encuentro se discutirá sobre cuestiones como «licencias, riesgos del trabajo, estrategias colectivas para defender el salario, y negociaciones colectivas», y sobre ideas para «pasar a la ofensiva frente a proyectos que buscan correr constantemente el piso mínimo de derechos».

«Es imprescindible desarmar los discursos que generan condiciones para avalar reformas laborales regresivas, y este tipo de encuentros nos permiten buscar las mejores formas de hacerlo», dijo.

En ese sentido, consideró que «los sectores que levantan como bandera la reforma de los convenios colectivos o eliminación de la indemnización por despido utilizan argumentos falaces, porque está demostrado que la flexibilización laboral no es la base de ninguna recuperación económica».

«Las leyes laborales no causan el desempleo, hay que ver quién dice que eso es así. Son sectores que hablan de modernizar, pero en realidad lo que quieren es volver al siglo XVIII, pre Revolución Industrial», dijo.

En la misma línea, Benzión señaló que «el contexto es muy complejo para el mundo del trabajo y para los trabajadores, con una pérdida de poder adquisitivo muy marcada desde 2015, y con una ofensiva del capital sobre el trabajo que se está naturalizando».

Entre los participantes de las jornadas estarán Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado y del gremio de aceiteros; Carmen Espinosa, de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile; la economista Ana Rameri y el investigador Osvaldo Battistini.

También intervendrán la diputada nacional Natalia Zaracho (Frente de Todos), referente de la economía popular; Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de Alimentación de Córdoba, y Gladys Perri, de Conadu Histórica, entre otros.