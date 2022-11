Oscar González dijo estar «dolido y quebrado, pero en paz».

El legislador cordobés Oscar González habló este martes por primera vez sobre el trágico accidente vial que protagonizó el 29 de octubre pasado en el camino a las Altas Cumbres, en el que murió una docente y dos adolescentes resultaron gravemente heridas.

En diálogo con Radio Verdad de Villa Dolores, González, quien se encuentra de licencia de su cargo de presidente provisorio de la Unicameral, aseguró que no recuerda lo que pasó en el momento en que el BMW X1, que él conducía, impactó de frente con una Renault Sandero, que manejaba la maestra fallecida, Alejandra Bengoa, de 56 años, y en el que también viajaban dos chicas de 14 años (Marina Szulewicz, su hija, y Alexa Miranda).

Desdichadamente, no recuerdo el momento del accidente. No tengo memoria de haber intentado sobrepasar o adelantarme a alguien.

En ese marco, confesó: “Lo único que puedo decir es que, cuando supe que había una persona muerta y dos niñas malheridas, se cruzó por mi mente que habría dado mi vida para haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”.

“Dios ha planteado las cosas de este modo y ha puesto una cruz en mi espalda, que debo sobrellevar y sobreponerme a eso”, reflexionó.

Al ser interrogado acerca de si conducía a alta velocidad y si pasó sobre la línea amarilla, respondió: “No puedo ni debo inmiscuirme en la instrucción que lleva cabo la Fiscalía de Cura Brochero. Lo que sí puedo decir es que los testigos presenciales, aportados por la misma, indican una versión totalmente distinta de la que existía hasta la fecha”.

Por otra parte, González enfatizó que nunca se negó a hacerse un análisis de sangre tras el siniestro vial ni a entregar su teléfono celular a la Justicia.

“El sábado a la noche del accidente, se había instalado en los medios que yo me había negado a hacerme el control del análisis de sangre, cuando el médico forense, a los cinco minutos de llegar al hospital de Mina Clavero, me hizo la extracción”, afirmó.

“También se dijo que me había negado a entregar el celular, cuando la propia fiscal dijo que lo di voluntariamente. Desde ahí en más, ha habido una catarata de versiones y cosas juzgadas, que confío que la Justicia va a aclarar”, añadió.

Con respecto a las versiones que circularon sobre los bolsos que llevaba en el auto al momento del accidente, aseguró que en los mismos sólo «llevaba ropa y un obsequio» que le había dado un amigo.

En relación a su licencia de conducir, aseguró que la sacó en Las Tapias por una cuestión de comodidad. “Un día, con el carné a punto de vencer, tenía una actividad oficial en esa localidad y lo renové ahí. Obré dentro de la ley”, dijo.

“Las multas por excesos de velocidad, las dos que supuestamente tengo, infracciones de las cuales de una estoy seguro de haberla cometido, son posteriores a la fecha de emisión del carné. La emisión de la licencia fue en enero y las penalidades son de junio o julio”, aclaró.

También negó que haya sido su sobrina la que se llevó los bolsos del lugar del choque. “Ella iba a Córdoba con su esposo y fueron detenidos en el camino, porque estaba cortado el tráfico. Los obligaron a esperar y, para entretenerse pusieron Radio Verdad y escucharon que yo estaba involucrado. Entonces, ella corrió desesperada hasta el lugar del hecho”, relató.

“He conversado con infinidad de gente que ha tenido accidentes y les permiten retirar sus pertenencias. Mi sobrina estuvo un rato ahí y siguió viaje a Córdoba. Nosotros trajimos las cosas a Villa Dolores. No hubo nada a escondidas”, agregó.

En otro pasaje de la entrevista, el legislador expresó su solidaridad con las víctimas del accidente y aseguró que se puso en contacto con ellos por medio de su hija. “Intenté transmitir mi solidaridad, pesar y dolor desde los primeros días a través de mi hija médica, que, sin difusión, visitó en el Hospital de Niños a las familias”, aseguró.

“Quería ayudar y quiero ayudar. Me gustaría poder hacer todo lo que esté a mi alcance por la salud de las niñas”, añadió.

En otro orden de cosas, González se refirió a la polémica generada por el uso de vehículos de alta gama secuestrados por la Justicia.

“Autos asignados por el Poder Judicial hay muchísimos y numerosos municipios de Traslasierra los utilizan, por ejemplo. Me parecía lógico que esos autos, en vez de ir a Bouwer, donde los desarman, se pusieran al servicio de la gente”, argumentó.

“Otros legisladores que no eran de nuestro bloque tenían autos asignados. Esto era dentro de la ley. Uno puede discutir si está de acuerdo con la norma que rige desde la época del gobernador Ramón Bautista Mestre, pero está dentro de la ley”, continuó.

“También escuché esa maraña de que el auto era mellizo. Cuando el Poder Judicial entrega un vehículo a un tenedor, que puede ser un municipio, institución no gubernamental, funcionarios sacerdotes, iglesias, etcétera, no te dice de quién era el vehículo ni por qué estaba secuestrado”, remarcó.

Yo no conocía el historial del auto. Digamos que a una carmelita descalza no le secuestran un vehículo, pero el Poder Judicial no le dice a nadie por qué está secuestrado.

Por otra parte, González negó que haya pensado en renunciar a su cargo en la Unicameral, pero aclaró que decidió no volver hasta que la Justicia se pronuncie.

“No pensé en renunciar, porque creo que todos tienen derecho a la defensa y las cosas pueden resultar totalmente distintas. Envié una nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que expresé mi voluntad de no incorporarme a la Legislatura hasta que el proceso judicial esté definitivamente concluido. No me va la vida en un cargo”, contó.

El audio de la entrevista