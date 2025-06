Milei, escueto, dijo que se hizo justicia y aprovechó para cargar contra periodistas y políticos

El presidente Javier Milei afirmó que “se hizo justicia” ante la condena confirmada contra la ex presidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

Así se refirió el jefe de Estado ante la sentencia confirmada por la Corte Suprema, haciendo alusión al “pacto de impunidad” que se lo acusó de acordar con el kirchnerismo.

“Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, expresó Milei en sus redes sociales.

El jefe de Estado se expresó mientras culmina su gira por el exterior que incluyó una visita al Papa León XIV y que ayer cerró con una reunión con Benjamín Netanyahu para profundizar la relación estratégica con Israel y analizar la conflictiva situación en Medio Oriente.

El PRO

Por su parte, el PRO expresó su conformidad con la decisión de la Corte Suprema.

El partido fundado por el ex mandatario Mauricio Macri utilizó su cuenta de la red social X para manifestarse al respecto: “Sentencia confirmada. JUSTICIA DEMOSTRADA”.

En tanto, Macri, también publicó en su cuenta de X su postura de la confirmación. “Finalmente, después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico”, comenzó.

“Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una ex presidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada”, remarcó.

Por su parte, Elisa Carrió, ex diputada nacional, lanzó una publicación. Tras la ratificación de la condena, publicó una foto de Jorge Lanata y escribió: “Hoy me hace falta Jorge”.

Apoyo a Cristina

Una de las personalidades más fuertes en mostrar su respaldo a Cristina Kirchner fue Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que dejó de lado las diferencias con la ex presidenta en el último tiempo.

“Hoy condenan a Cristina, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”, comenzó en su publicación.

“Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran”, sentenció en otra parte de su largo posteo.

Por otra parte, Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina en la causa, también realizó un descargo sobre la decisión de la Corte Suprema.

“Como abogado de Cristina Fernández de Kirchner, denuncio ante al pueblo argentino y la comunidad internacional una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983″, comenzó en su publicación.

“Lo decimos con toda claridad jurídica: No existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner”, agregó en su comunicado a través de su cuenta personal de X.

Osvaldo Jaldo, gobernador peronista de la provincia de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista en el distrito provincial, también se manifestó.

“Quiero expresar mi solidaridad con la ex presidenta Cristina, presidenta del PJ Nacional, en este momento difícil que le toca atravesar, en lo personal y en lo político”, dijo en su publicación.

A su vez, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, señaló: “Hoy es un día de luto para la democracia argentina. La decisión de la Corte es la culminación del proceso de persecución y hostigamiento a Cristina. El odio y el revanchismo contra el peronismo no es algo nuevo. Frente a esto tenemos que estar más organizados y movilizados que nunca”, escribió en su cuenta personal de X.

Juan Grabois también se pronunció en la misma línea: “Se consumó el golpe judicial. La democracia degrada en la dictadura del poder real”.