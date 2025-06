Visibilizar la necesidad para la conectividad austral

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

Se dice, y no sin razón, que las cuestiones de la coyuntura en nuestro país devoran a los temas realmente importantes. La conectividad austral es uno de ellos. Han pasado gobiernos de todo signo político, dentro o fuera de la democracia, pero para cruzar por vía terrestre desde la provincia de Santa Cruz a Tierra del Fuego, debe entrar a territorio chileno y tomar un ferry de dicho país en el estrecho de Magallanes.

En enero de este año 2025, el gobernador chileno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies, durante una Conferencia Nacional sobre Políticas para Zonas Extremas realizada en el vecino país, presentó un proyecto para construir un túnel submarino que conecte el continente con Tierra del Fuego, bajo el Estrecho de Magallanes. Obviamente, por territorio chileno.

El túnel de casi cuatro kilómetros de extensión tiene un costo de inversión calculado en unos 1.500 millones de dólares. Cabe asimismo destacar que dicha “Conferencia Nacional sobre Políticas para Zonas Extremas”, hasta donde sabemos, no tiene un equivalente en nuestro país. Que de zonas extremas y de fronteras necesitadas de atención, abunda.

En este punto y respecto de la conectividad austral, nos preguntamos por qué, al menos, nuestro país no tiene un cruce de vehículos por ferry por territorio nacional, sobre todo luego de tener décadas de gobiernos que en su discurso levantaban las banderas de la soberanía nacional.

No es un tema económico, sino de integración nacional. Y con un territorio ocupado por una potencia extranjera como Malvinas cerca, y una inmensa porción de nuestro territorio disputado como la Antártida Argentina, la cuestión adquiere una importancia que no parece verse a nivel decisorio.

En tal invisibilidad, no solo nos referimos al sector público, sino a la comunidad nacional toda. No hay estudios o voces que hablen del tema. Preocupante. Máxime cuando con un servicio de transbordador, que tal vez podría ser llevado a cabo por la propia Armada Argentina, podría solucionarse la cuestión.

Existe en el papel, sin concretarse, un proyecto que data de la década de 1970, para unir punta Dungeness con el cabo Espíritu Santo, en el extremo septentrional de Tierra del Fuego, mediante un sistema de transbordadores tipo roll-on-roll-off para cruce de vehículos; de este modo, se evitaría el actual recorrido por territorio chileno a través de los transbordadores de la Primera Angostura.

Como prueba de la dependencia en la interconexión de la zona, se halla últimamente la propuesta del gobernador de Chubut en cobrar a los camiones chilenos para transitar por la Ruta 40. Como se expresa en el portal Agenda Malvinas: “La condición geográfica de Tierra del Fuego la hace única en Argentina: una provincia marítima, donde su población se congrega mayoritariamente en la Isla Grande de Tierra del Fuego y cuyo único acceso terrestre depende de Chile. Por eso, la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de imponer un tributo provincial a los camiones chilenos que circulan por la Ruta 40 —una vía nacional que su provincia no controla— ha generado sorpresa y alarma”.

En tal sentido, la reacción en Chile, conforme la noticia en dicho medio, ha sido: “Si Argentina rompe los acuerdos de libre tránsito firmados entre ambos países, responderemos con medidas recíprocas”, habían advertido fuentes chilenas a medios de Santa Cruz, en una clara alusión a la posibilidad de restringir el paso por Magallanes. Para Tierra del Fuego, las consecuencias podrían ser severas. Más del 90% de sus productos no perecederos ingresan por vía terrestre a través de Chile, según estimaciones sectoriales.

Se trata de una cifra que hace que no se entienda la falta de interés en procurar un pasaje por territorio propio entre la argentina continental y la parte argentina de la isla en donde se ubican los principales sitios poblados de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La reciente inclusión por el gobierno nacional en un paquete de 17 obras prioritarias de la conexión eléctrica entre Tierra del Fuego y el continente, despierta no poca esperanza de revertir este estado de cosas. Se trata de una línea de interconexión de 500 kV que unirá Tierra del Fuego con el continente cruzando el Estrecho de Magallanes, con un costo que supera los 6.600 millones de dólares, a ser realizada por privados y financiada con el pago de tarifas por parte de los ciudadanos a posteriori de su realización.

Como puede verse, no es cuestión de disponibilidad económica sino de visualizar uno de los problemas de conectividad territorial más acuciantes de nuestro país. Esperemos que esa conexión eléctrica se produzca, y a ella le siga otra similar a nivel de la comunicación terrestre.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.