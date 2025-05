Un eco de libertad: lecciones de un llamamiento a la acción del siglo XVIII

Por Paul Meany* para Free Society (Estados Unidos)



Con la pandemia y los posteriores cierres patronales, el auge del populismo, el antiliberalismo de izquierda y de derecha, y las guerras en Ucrania e Israel, es fácil entender por qué los defensores de la libertad en todo el mundo se muerden las uñas colectivamente a medida que empeora el destino del liberalismo.

La libertad es una idea compleja de defender. Exige normas morales firmes para tratar a cada individuo como un soberano capaz de tomar decisiones y elegir qué tipo de vida desea vivir. Puede dejar insatisfechos a muchos.

A diferencia de otras ideologías, las que valoran la libertad no conceden favores especiales a ningún grupo en particular, lo que la hace parecer fría o, a veces, demasiado racional. Pero la libertad no tiene favoritos. Es un derecho de todos.

Los liberales clásicos y los libertarios soportan la carga y las circunstancias únicas de defender un ideal tan universal que está siendo ampliamente atacado. En tales circunstancias, ¿cuál es la mejor manera de defender la libertad?

Creo que la respuesta está en el homónimo del Instituto Cato, las Cartas de Catón, una colección de ensayos de la Inglaterra del Siglo XVIII escritos por John Trenchard y Thomas Gordon.

El dúo comenzó a escribir sus cartas tras la Burbuja del Mar del Sur de 1720. En un experimento de capitalismo de compadres del siglo XVIII, el Estado británico se confabuló con la Compañía de los Mares del Sur para manipular los precios de las acciones en beneficio propio. Cuando estalló la burbuja y se destapó el escándalo, causó conmoción e indignación que los más altos representantes del gobierno traicionaran la confianza pública de una manera tan connivente.

En respuesta, Trenchard y Gordon empezaron a escribir Cato’s Letters, publicando ensayos semanalmente con el London Journal.

No se lamentaban de la industria privada y la influencia del mercado, sino que culpaban al Estado de salirse de sus límites en aras de la especulación. Creían que era su deber abogar por llevar a los conspiradores ante la justicia y esbozar los principios de una sociedad libre mucho después de que el escándalo hubiera remitido.

Escribiendo como “Catón”, Trenchard y Gordon sintetizaron las filosofías de Thomas Hobbes, John Locke y Nicolás Maquiavelo. Un trío extraño, pero en el proceso expusieron una novedosa teoría de la virtud cívica libertaria, las actitudes y hábitos necesarios para mantener una sociedad libre.

Inspirándose en Hobbes, creían que los humanos somos criaturas pasionales y que nuestra psique es fundamentalmente egoísta.

Según Catón, “cada hombre se ama a sí mismo más de lo que ama a toda su especie”. Los sermones sobre religión y moralidad no pueden cambiar el egoísmo fundamental de la humanidad. Debemos dirigir el egoísmo hacia objetivos loables.

Aplicando su pesimismo a la esfera política, Trenchard y Gordon argumentaron que “virtud” era una palabra que no pertenecía a la política porque muy pocos son capaces de practicarla. El poder político sin límites convierte a los hombres en monstruos. Afirmaban que el poder arbitrario en unos pocos individuos había matado más que todos los desastres naturales de la historia de la humanidad.

Debemos desconfiar de quienes nos gobiernan, como sostenía Locke. El poder político, especialmente confiado a unas pocas manos, es como el fuego. Puede calentar, quemar o destruir según se vigile, provoque o aumente. El deber de los ciudadanos en una sociedad libre no es quedarse de brazos cruzados observando el fuego del poder político, sino participar activamente en alimentarlo o sofocarlo según dicten las circunstancias.

Catón confiaba a ciudadanos particulares, y no a políticos virtuosos, la preservación y protección de la libertad. Trenchard y Gordon no abogaban por una ciudadanía racional y dócil entregada a un amor abstracto por su nación. Por el contrario, creían que la gente debía seguir su propio interés, defender ferozmente sus derechos y expulsar a los políticos de sus cargos si se extralimitaban. Según Maquiavelo, la vigilancia y la represalia son herramientas poderosas para proteger nuestra legítima libertad.

Para Trenchard y Gordon, que los políticos se extralimiten es una oportunidad para que los ciudadanos aprovechen y hagan “virtud de su ira actual”.

A menudo oímos: “La vigilancia eterna es el precio de la libertad”. Podrían añadir: “La vigilancia eterna y la disposición a la represalia es el precio de la libertad”, siendo la represalia la capacidad de destituir a los gobernantes que coartan la libertad de sus ciudadanos.

Muchos intelectuales se lamentan preventivamente de lo que consideran la lenta muerte del liberalismo y, con él, del experimento estadounidense. Sería mucho más productivo dejar de escribir panegíricos y dedicar más tiempo, como Catón, a centrarnos en cómo cultivar una virtud cívica orientada a la libertad, no sólo para mejorar nuestras vidas ahora, sino también para establecer valores y prácticas que preserven la libertad para las generaciones venideras.

(*) Director y Editor Interino para Historia Intelectual de Libertarianism.org.