Romper el molde

Por Federico Macciocchi (*) exclusivo para COMERCIO Y JUSTICIA

Esta nota no estaba en los planes. Nació a partir de una pregunta que me hicieron varios amigos después de ver algunos capítulos de Fuero Íntimo, el ciclo de entrevistas que lanzamos este año desde el Club de Derecho:

—¿Qué quisieron hacer con eso?

La respuesta breve es que quisimos mostrar el lado humano del derecho.

La respuesta completa, es esta columna.

La abogacía —y el mundo jurídico en general— carga con una imagen social que, aunque exagerada, algo de cierto tiene: solemne, distante, ritualista, adicta al expediente, más preocupada por el trámite que por el conflicto real. Profesionales entrenados para responder, pero pocas veces incentivados a preguntar. A repetir fórmulas más que a ensayar caminos nuevos.

Pero algo está cambiando. En muchos despachos, aulas, juzgados y espacios de formación, empieza a asomar una generación que no compra del todo ese molde. Que ya no se identifica con el traje y la corbata como sinónimos de seriedad, ni con la frase hecha como sinónimo de sabiduría. Una generación que entiende que la formalidad no siempre garantiza justicia, y que el derecho —si quiere seguir siendo relevante— tiene que volver a mirar a la sociedad a los ojos.

Ese fue el impulso que nos movió este año, cuando decidimos lanzar Fuero Íntimo en el marco de los 30 años del Club de Derecho. Podíamos hacer un acto, publicar un libro, organizar un congreso. En cambio, decidimos grabar conversaciones. Con jueces, fiscales, docentes, abogados, dirigentes universitarios y políticos. Pero no para repasar currículums, sino para entender qué los moviliza, qué desafíos enfrentaron, qué huellas les dejó el oficio.

Porque de eso se trata también esta profesión. De buscarle un sentido. En un mundo atravesado por la velocidad, la crisis de confianza en las instituciones, el cambio tecnológico permanente y los modelos de inteligencia artificial que transforman incluso la forma en que aprendemos, ser abogado no puede ser solo conocer la norma. Tiene que ser construir criterio. Estar dispuesto a pensar, incomodarse, cambiar.

Nos guste o no, el derecho está dejando de ser exclusivamente un saber técnico para convertirse también en un saber relacional, comunicacional, estratégico y —por qué no— creativo. Por eso, los desafíos ya no pasan solo por saber litigar, dictar clases o redactar un contrato. Pasa por estar dispuestos a repensar todo eso desde otro lugar. Con empatía, con sensibilidad, pero también con audacia, con capacidad de innovar, con formación constante.

Romper el molde no es un acto de rebeldía. Es una necesidad generacional. No alcanza con repetir los caminos que funcionaron en el pasado. Hoy lo que se valora es la capacidad de adaptarse, de conectar con otras disciplinas, de usar nuevas herramientas tecnológicas, de comunicar con claridad, de resolver problemas complejos con soluciones simples.

Durante mucho tiempo, el prestigio estuvo asociado a la distancia: el lenguaje difícil, la cita jurisprudencial, el muro entre el abogado y el ciudadano común. Hoy el prestigio empieza a estar en otra parte: en la cercanía, en la claridad, en la coherencia, en la capacidad de responder a un tiempo que exige nuevas preguntas. Y para eso hay que estar en movimiento. Siempre.

Esta nota no busca contar lo que hicimos, sino compartir lo que nos pasa cuando pensamos hacia dónde va el derecho. Qué valores transmitimos cuando enseñamos, cuando asesoramos, cuando litigamos. Y por qué es importante formar nuevas generaciones de profesionales con espíritu crítico, visión institucional y sensibilidad social.

Porque ejercer el derecho —en cualquiera de sus formas— no es simplemente aplicar normas. Es también hacerse cargo del país que habitamos. De sus silencios, sus injusticias, sus laberintos. De lo que enseñamos cuando damos clase. De lo que decidimos callar. De las formas que elegimos para intervenir o para mirar hacia otro lado.

Y si queremos que el derecho vuelva a ser un puente con la sociedad —y no un muro entre élites—, vamos a tener que animarnos a hacer las cosas distinto. Y eso, aunque cueste, ya empezó.



(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente de la Fundación Club de Derecho.