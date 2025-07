Relato de un caso: enfoque de vulnerabilidad

El caso tramitó en la oficina de Mediación y Conciliación Penal de una provincia donde ocurrieron los hechos. El conflicto tuvo como episodio central la ocupación -no consentida- de una vivienda del Estado. Ante dicha situación el gobierno municipal decidió realizar una denuncia contra las personas presuntamente ocupantes. En este caso la parte denunciada e investigada fue “Marita” (nombre ficticio). La Fiscalía local, luego de realizar algunas medidas investigativas, remitió el caso a mediación para que las partes generen una solución al conflicto primario.

La primera intervención de la oficina de mediación consistió en invitar a una entrevista informativa a la parte denunciante, en este caso, el funcionario municipal que realizó la denuncia. Metodológicamente se suele invitar primero a la parte investigada; sin embargo, en este caso se decidió hacerlo de otra manera atendiendo al carácter estatal de la parte denunciante, lo que a veces conlleva su no participación en el proceso.

En dicha oportunidad se le informó sobre las características de la etapa de mediación y se le consultó acerca de la voluntad del ente municipal de participar en el proceso de mediación. Respondió que evaluarían la decisión con la intendencia y la asesoría legal y darían una respuesta. También refirió que mantenían diálogo con la persona denunciada y brindó información sobre su situación y la de su grupo familiar. Se trataba de una familia en situación de vulnerabilidad, que venía siendo acompañada desde hacía algunos años por organismos de asistencia social, la Oficina de la Mujer y la Dirección de Niñez y Adolescencia. La posición de la Municipalidad sostenía el pedido de desalojo inmediato de la vivienda.

Con esa información de contexto se comenzaron a evaluar posibles indicadores de complejidad, según el Protocolo para el abordaje de casos complejos que se utiliza en dicha provincia. Entre ellos: la intervención del Estado, el perfil de la parte denunciada, el factor tiempo y el impacto en los medios.

Seguidamente, y sin esperar la comunicación de la parte denunciante, se diseñó la convocatoria a la parte denunciada. El objetivo fue tomar contacto, escuchar y evaluar la situación familiar aplicando perspectiva de género y un enfoque de vulnerabilidad.

Realizada la entrevista informativa con Marita, su pareja y sus dos hijos (niños menores de 3 años), se escuchó que la posición de ambos adultos era una negativa a desocupar la vivienda. Además, sostenían un pedido de solución habitacional urgente y definitiva. Su situación podía enmarcarse en una condición de vulnerabilidad por diversos factores. De acuerdo con las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, Marita se encontraba en situación de vulnerabilidad según los criterios de pobreza, estado físico, circunstancias sociales y económicas, género y condición de víctima de violencia de género intrafamiliar por parte de su pareja. Las infancias también lo estaban, en razón de su edad, circunstancias sociales y económicas y estado físico. Su pareja, asimismo, se encontraba en condición de vulnerabilidad por su estado físico, salud y situación socioeconómica.

A partir de la información recabada se decidió revisar las actuaciones judiciales y administrativas vigentes, vinculadas a este grupo familiar. En el ámbito judicial civil había expedientes, correspondientes al año anterior, vinculados principalmente a Marita y la situación de violencia intrafamiliar. A nivel administrativo había actuaciones recientes en la órbita de organismos de asistencia social, la Oficina de la Mujer y la Dirección de Niñez y Adolescencia. La ayuda económica del gobierno municipal -llamado aporte- había sido suspendida provisoriamente en el contexto del conflicto con la vivienda institucional.

A partir de esta nueva entrevista, el equipo de mediación replanteó el abordaje, considerando:

“Luego de la convocatoria y las entrevistas realizadas con las partes y los organismos locales, el equipo de mediación evaluó que el hecho denunciado no es mediable de manera aislada respecto de la situación integral del grupo familiar de la Sra. Marita. Se considera que el abordaje adecuado del caso debe contemplar perspectiva de género, así como la participación de otras instituciones que garanticen los derechos de las infancias y la salud psicofísica de los adultos involucrados. A partir de ello, se realizó una propuesta de trabajo a la Municipalidad, que fue receptiva a escuchar el planteo integral e interdisciplinario. No obstante, comunicó a través del Intendente que gestionará el conflicto primario por su cuenta y no participará de la etapa de mediación”.

Del recorrido realizado, es importante tener presente que los enfoques, perspectivas y estrategias que se despliegan desde la mediación para brindar un servicio adecuado a las condiciones particulares de las personas involucradas, pueden no ser suficientes en determinado momento. Sin embargo, constituyen una condición necesaria para un abordaje integral del conflicto, el cual puede continuar siendo trabajado por otros operadores intrainstitucionales e interinstitucionales, que intervengan como líderes en los procesos orientados a garantizar los derechos de personas en condición de vulnerabilidad.

(*) Mediador