¿Opción por los pobres?: un cura le pidió a votantes de Milei no ir comedores

Por Pilar Viqueira

En octubre pasado, a días de la primera vuelta, el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, uno de los referentes de la Iglesia con alto perfil durante la campaña de Unión por la Patria, dijo que votar a Patricia Bullrich o a Javier Milei era “un pecado”. Habló en Venado Tuerto, en el marco de un operativo del que participaron agentes locales de PAMI y Anses, para interactuar con vecinos.

Compartió el denominado “Mensaje a las Comunidades”, con motivo de las inminentes elecciones, suscripto por el “Grupo de Curas de los 100 Pueblos Pobres”, al que calificó como “heredero del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo».

“Estamos en un momento crucial de nuestra Patria, donde hay dos modelos en disputa: uno que tiene en cuenta la justicia social, la fraternidad y la solidaridad, y otro que está basado en el odio, en el individualismo y en el desprecio al que piensa distinto; es decir, un modelo anti-evangélico, y ante esto no podemos ser neutrales”, declamó.

“Yo digo, usando un término teológico, que es pecado votar a Bullrich o a Milei. Un cristiano, o un hombre o una mujer de buena voluntad, si conscientemente vota a Bullrich o Milei, está cometiendo pecado, porque el pecado no es sólo una cuestión individual, es también una cuestión estructural y social”, sermoneó a continuación.

Sin nombrarlo, vinculó al presidente electo, por entonces candidato, Javier Milei, con el patriarcado, la injusticia y el negacionismo.

La diatriba siguió. “El capitalismo está totalmente en contra de los principios evangélicos”, sentenció.

“Nuestra premisa es el pan que se parte y se comparte, la fraternidad, la solidaridad; el centro del Evangelio es que nadie pase necesidad”, sumó.

“Los curas del Tercer Mundo decían que ese modelo era el socialismo y que ese socialismo en la Argentina es el peronismo de Perón y de Evita. Hoy, sigo diciendo lo mismo, el peronismo, si lo hacemos bien, es la concreción política del Evangelio”, predicó también.



Ferocidad

El resultado del balotaje generó una reacción escandalosa del cura, que acudió a la red social X para anunciar los “castigos” por el “pecado” cometido por los más castigados por la mega crisis económica que generó el gobierno al que respaldó con ferocidad: el de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Los posteos del hombre de fe reflejan que trabajó intensamente para instalar la idea de que la victoria que cualquier espacio diverso al peronismo “quitaría derechos”, pero que se concentró en garantizar un derecho en especial: el derecho a bajar la cabeza.

“Como ganó la opción que dice ‘donde hay una necesidad, no hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor, ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada”, publicó.

A continuación, reforzó sus instrucciones a los humildes que no comparten su idea de que el peronismo es la “concreción política” del Evangelio. “No con la mía, como dice la vicepresidenta electa Villarruel. Pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”, agregó, firmando como “P. Francisco Olveira. Presidente Fundación Isla Maciel”.



Medios

El cura de Opción por los Pobres tuvo fuerte cobertura de medios oficiales en las acciones que motorizó este año en apoyo a las decisiones del gobierno.

En marzo, luego de visitar Lago Escondido en reclamo de la apertura al público del Camino del Tacuifí, y de hacer declaraciones de alto voltaje sobre la filtración de chats entre jueces y funcionarios opositores, encabezó una huelga de hambre frente al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte.

Mientras los índices de pobreza y la inflación se descontrolaban lanzó muchas consignas, pero su foco estuvo en la supuesta “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en un proceso penal durante el cual gozó de todas las garantías constitucionales. De esa actividad, que se inició tras la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, participaron referentes oficialistas como el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque.

La agencia oficial de noticias Télam difundió el comunicado sobre el inicio del ayuno, que también hicieron los curas Miguel “Pancho” Vello y Rodolfo Viano, y los actos que se llevarían a cabo. Otros medios también se hicieron eco de la noticia.

Entre otras cosas, en el documento se consignó que la huelga de hambre era para “mantener viva la llama de las y los 30.000 detenidos/desaparecidos”.

En julio pasado, el religioso integró el listado de “los abajo firmantes” de una carta abierta cursada por organizaciones de derechos humanos y sociales a Fernández, para que declarara la intervención de Jujuy por la reforma constitucional local.

“En resguardo del orden constitucional y la vida democrática es que le reclamamos la iniciativa, como Poder Ejecutivo Nacional, de impulsar la intervención federal, a los tres poderes de la provincia de Jujuy”, planteó el texto.

Además de Olveira, que firmó por Opción por los Pobres, suscribieron la misiva Cristina Caamaño (presidente de Justicia Legítima); Eduardo Barcesat (docente de la UBA); Iris Avellaneda (titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos); Claudia Rocca (por la Asociación Americana de Juristas); Hugo “Cachorro” Godoy (secretario General CTA-A) y José Schulman (por la Liga Argentina por los Derechos Humanos).

“De ninguna manera permaneceremos callados cuando están en juego esos valores de la vida y la libertad”, rezó la carta. “Los episodios en Jujuy sitúan a la Argentina en una deleznable situación de retroceso institucional, justamente cuando estamos cumpliendo 40 años de vida democrática”, acotó.

Olveira militó la postulación del ministro de Economía y en las redes polemizó con sus “compañeros” que llamaron a votar en blanco. ¿Su argumento?: que los curas no deben decirle a la gente por quién sufragar.

“No vamos a llevar a nuestros feligreses a la puerta del cuarto oscuro, los vamos a meter adentro y les vamos a decir que pongan la boleta de Massa; ahora, tengo la obligación, tenemos como pastores la obligación de decirle a nuestra gente que no se pueden dejar los valores evangélicos en la puerta del cuarto oscuro”, recitó.

El soberano habló el domingo 19. Luego, en el marco de la libertad de expresión, el cura también se pronunció y optó por los algunos pobres los que votaron alineados a su constelación de creencias.