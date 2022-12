Por Matías Altamira * – Exclusivo para Comercio y Justicia

La Visión 2020-2023 establece el compromiso de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) de aprovechar todas las posibilidades que ofrece la tecnología en el fútbol. Mediante la aplicación y utilización de varias de ellas, la FIFA podrá convertir esta visión en realidad en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y mejorar la experiencia de los aficionados tanto dentro como fuera del terreno de juego, sostiene Visión de FIFA.

Ésta implementó una tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego que tantos dolores de cabeza le dio al equipo argentino en el primer partido. Doce cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio captan los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego. El detalle más preciso de la operatoria quedará para columnas especializadas. Se hace hincapié en esta oportunidad en las preguntas frecuentes que elaboró FIFA, como por ejemplo qué ocurre si los miembros del equipo arbitral de video no están de acuerdo con el momento exacto del golpeo o con la línea de fuera de juego propuestos por el sistema, a lo que responde que los miembros del equipo arbitral de video pueden seleccionar manualmente el momento del golpeo y utilizar las herramientas existentes para trazar la línea de fuera de juego. Otra interesante pregunta es qué ocurre si el sistema no funciona, a lo que FIFA responde que, en tal caso, los miembros del equipo arbitral de video podrán recurrir al resto de herramientas existentes, como la triangulación.

Otro mecanismo incorporado en el momento más decisivo es la detección automática de gol, que consiste en un medio técnico para determinar al instante si el balón ha rebasado o no en su totalidad la línea de meta, información que ayuda a los árbitros a tomar una decisión definitiva. La información se transmite en un lapso de un segundo, lo que garantiza una respuesta inmediata del equipo arbitral, el único que recibe la indicación en su reloj. El sistema utiliza 14 cámaras de alta velocidad instaladas en la pasarela del estadio o bajo su cubierta. Los datos de las cámaras se utilizan para generar una animación en 3D, a fin de mostrar la decisión tanto por televisión como por la pantalla gigante en el interior del estadio, aclarando que los datos procedentes del sensor del interior del balón no se utilizan para determinar si éste ha rebasado o no la línea de meta; y si la detección automática de goles no funciona, se informará de este hecho a las selecciones, y los miembros del equipo arbitral de video revisarán posibles situaciones dudosas en la línea de meta con la ayuda de las cámaras disponibles.

En este análisis de la tecnología implementada en este campeonato de fútbol queda expuesto cómo se pueden integrar diversas herramientas de gran avance tecnológico al control del partido, que en última instancia dependerán de la decisión final de la persona del árbitro principal.

Para ello, la FIFA, como órgano rector del fútbol mundial, junto a su consejo y su secretario General, elaboraron los documentos jurídicos que regulan estas actividades futbolísticas, que todos los equipos nacionales aceptaron al momento de sumarse a la copa del mundo.

Al escribir esta columna todavía no tenemos la certeza del triunfo de Argentina sobre Francia, aunque sí todas las esperanzas puestas en el equipo.

* Abogado, especialista en derecho informático