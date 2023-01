Por Luis R.

Carranza Torres

Fue una película que trajo polémica y discusión desde su estreno en 1971, con entusiastas y detractores, pero cualquiera fuera la opinión (aun en las antípodas unas de otras) no dejaban de reconocer los valores del film como obra cinematográfica.

“La posición moral de la película es fascista. Sin duda alguna”, escribió Roger Ebert en su reseña al estrenarse el filme, para luego señalar que disfrutó el trabajo como un thriller «efectivo». Pauline Kael, otra crítica, llamó a Harry el sucio «una pieza de género asombrosamente bien hecha» y una «película profundamente inmoral», a un mismo tiempo.

Es que Dirty Harry (Harry el sucio) definió un momento. Justiciero, machista y todos los demás «istas» que le comprenden, sus palabras cáusticas empuñando una 0.44 Magnum han pasado a la historia del cine y sigue siendo al presente el punto de referencia para las películas de acción de policías que se encargan de hacer las cosas a su manera.

Harry no oculta el desdén por la sociedad en la que vive y hasta por las leyes que la rigen, para descargar esa agresividad en quienes delinquen.

Por insólito que parezca, siendo uno de los personajes icónicos de Clint Eastwood, el papel del Inspector Callahan no fue escrito para él sino para Frank Sinatra. Pero el cantante había tenido un percance con su muñeca y luego de recuperarse de la quebradura encontró la Magnum demasiado pesada para él.

Al rechazo del papel siguieron los ofrecimientos a John Wayne, Burt Lancaster, Robert Mitchum, Steve McQueen y Paul Newman. Todos ellos dijeron que no. El personaje se parecía demasiado al Columbo de Peter Falk que miraba todo el mundo en la tele.

Eastwood fue el primero que dijo sí pero con condiciones: la historia, ambientada en Nueva York, debía cambiar de escenario y desarrollarse en San Francisco, su ciudad natal; para no tener que viajar ni estar demasiado fuera del hogar.

Además, quería que al guión se le imprimiera una mayor dosis de acción física, para adaptar a Harry a la imagen de héroe de acción que tenía Eastwood por los spaguetti westerns filmados por Sergio Leone.

A pesar de resultar la octava opción del estudio Warner Bros, Eastwood era alguien que podía actuar en películas de segunda pero sabía aprovechar las oportunidades. Por eso, no sólo fichó en el proyecto como protagonista sino que además fue contratado como productor. No pasó mucho antes de que impusiera su impronta al filme.

El resultado fueron 100 minutos de acción y tensión que no dan tregua, dirigidos por un amigo de Eastwood y su director de confianza, Don Siegel.

Contratarlo fue una de las piezas claves para obtener un éxito fílmico. Don y Clint ya habían hecho de las suyas en varios filmes, como por ejemplo Dos mulas para la hermana Sara, ambientada en la guerra civil mexicana.

Las curiosidades no son menores por el lado del villano del filme, Scorpio, inspirado en el “Asesino del Zodiaco”, activo por aquella época en San Francisco, quien no podía ser capturado. Luego de que el actor pensado en primer lugar, Audie Murphy, murió en un accidente aéreo, el rol lo tomó un ignoto Andrew Robinson. Su actuación lo lanzaría no sólo a la fama sino que, por su realismo, le llovieron las amenazas de muerte por teléfono y acabaría pidiendo que su número no figurara en guía, luego de cambiarlo.

Nada hacía pensar en el rodaje que pudiera suceder eso. Andrew era un pacifista y, además, no iba en absoluto con las armas. Tal era su expresión de desagrado cuando disparaba que el director Don Siegel suspendió el rodaje por un tiempo mientras el actor trataba el tema con un psiquiatra.

Las escenas se rodaron en exteriores reales de la ciudad de San Francisco, excepto la del atraco del banco, que fue filmada en una falsa calle de estudio para mayor seguridad, pues requería muchos efectos especiales.

La película se estrenó el 23 de diciembre de 1971. Había costado 4 millones de dólares filmarla y recaudó 36 millones sólo en los Estados Unidos, mano a mano con títulos como La Naranja Mecánica y Conexión en Francia.

La película, un suceso de taquilla primero y cultural después, reinventó la figura de Eastwood, sacándolo de las películas clase B del oeste para ponerlo en el pedestal del policial negro. En lo político, Dirty Harry cristalizó los sentimientos antiliberales que se estaban gestando en ese momento.

Después del suceso, aparecieron los filmes que buscaban explotar el nicho. Luego de rechazar el papel, John “Duke” Wayne repensó el tema y decidió probar suerte en el policíaco, mediante su productora, Batjac, produciendo McQ (1974) con una acogida favorable, aunque lejos de los números de Harry.

Reincidió con la fórmula del policía rudo un par de años después, en 1975, con Branigan, un policía de Chicago que llegaba a Londres en busca de un delincuente de altos vuelos, para ver cómo sus expeditivos métodos chocaban con la civilizada forma policial de trabajo de Scotland Yard. La película también encantó a los fanáticos de Duke y tuvo buena repercusión en la taquilla.

Lo que no obtuvo Harry, como era de prever por el ambiente liberal del Hollywood de entonces, fue alguna nominación en la 44ª edición de los Premios Oscar. Aun así, grupos feministas protestaron afuera del teatro donde se realizaba la ceremonia y portaban pancartas en las que se leía «Harry el sucio es un cerdo podrido».

Pese a toda la polémica, o precisamente por ella, habría cuatro filmes ulteriores del inadaptado Harry, cada vez retando más y más al sistema: Magnum Force (1973), The Enforcer (1976), Sudden Impact (1983) y The Dead Pool en (1988).

Era claro que, para bien o mal, más allá de toda la publicidad negativa, había una mayoría silenciosa que gustaba de Harry.