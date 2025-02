Los derechos de autor y la inteligencia artificial

Por José P. Sala Mercado (*)

En la actualidad, se plantea un intenso debate en el ámbito de la Propiedad Intelectual sobre la posibilidad de reconocer derechos de autor sobre obras fruto de la inteligencia artificial. Adelanto opinión negativa al respecto y doy razones. Los Derechos de Autor presentan un aspecto moral que asciende a la categoría de derecho humano conforme surge del artículo 27 de la DUDDHH, es así que la inspiración del derecho continental en abrazar las dos manifestaciones, derechos morales y patrimoniales, encuentra sustento en esta disposición declarativa y en el artículo 6 bis del Convenio de Berna de 1886.

Si bien es cierto que en materia de derechos morales los países del common law difieren en cuanto a su protección, prueba de ello son las reservas a la norma relacionada del Convenio de Berna, también es inobjetable que por normas de publicidad y otras de índole mercantil existe una protección indirecta de algunos de estos derechos. No hay disco de autor o intérprete que no lleve impreso su nombre en la carátula.

Ahora bien, para resolver la cuestión, hay que estar al estado actual de la legislación universal y que es la fuente de las disposiciones domésticas en la materia que se han referenciado. Tal como están redactados los Convenios de Paris y de Berna de 1883 y 1886, respectivamente, parece inevitable el rechazo de las peticiones de registración cuando se atribuye a una máquina la autoría de una obra o invento. Independientemente de que la inteligencia artificial pueda ser en algunos países considerada, o no, sujeto de derecho, vale decir que la novedad que otorga vocación de reconocimiento ministerio legis (derechos de autor) o por registración (propiedad industrial) debe surgir de la impronta personal de la persona humana.

Debe, necesariamente, existir un autor, más allá de que el titular que reclame los derechos patrimoniales sea otra persona humana o jurídica. La pregunta es: Una “obra” o “invento” que surge de inteligencia artificial generativa, debe necesariamente protegerse bajo el régimen de propiedad intelectual, o sería adecuado establecer regímenes sui generis que protejan la inversión y otorguen derechos al inversor o propietario de esa IA como ocurre, por ejemplo, en la Directiva 96/9 de la UE para las bases de datos no originales que demandan considerables inversiones? El derecho de autor fue pensado para obras contemplativas que gratifican el espíritu y son el resultado de la expresión personal de su autor, siempre persona humana, más allá de quien, como consecuencia de una cesión previa o posterior, pueda resultar titular de los derechos patrimoniales emergentes.

Nótese que, en alguna medida, se revive el debate que se planteó en la segunda mitad del SXX respecto de los programas de ordenador a este respecto y no variaría la conclusión, en tanto los autores de esas obras son desarrolladores que de manera personal o colectiva intervienen en la gestación de los programas independientemente de que, en muchos casos, los derechos resultantes se generen en cabeza de otra persona humana o jurídica como consecuencia del vínculo jurídico establecido ya sea mediante el contrato de obra por encargo (programa de computación a medida) o mediando relación de dependencia (producción de programas como objeto del contrato de trabajo).

En definitiva, el autor de la obra o del invento debe ser una persona humana mientras los convenios relacionados continúen siendo el norte regulatorio en la materia, no habiendo lugar para la consideración de “obra protegida” o “invento protegido” respecto de aquellos resultados con fuente en la inteligencia artificial generativa.

Es la génesis de los derechos de propiedad intelectual lo que se impone en el análisis, más allá de los propósitos económicos. Sin embargo, debo decir que esta línea de pensamiento a la que adhiero, está hoy en la mesa de debate y nos demandará un replanteo de los derechos de autor tales y como hoy los entendemos. La pregunta es: El fruto de la IA debe necesariamente generar derechos de autor o la protección del resultado creativo de una máquina debe protegerse mediante un sistema alternativo que garantice el derecho de propiedad? Me inclino por lo segundo.

(*) Doctor en Derecho y Cs Sociales.