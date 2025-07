La necesaria integración territorial austral

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

La Ley Nacional Nº 26.776 establece como política de Estado la integración física del territorio continental con el territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta ley se enfoca en la continuación de la Ruta Nacional N° 40 y la instalación de un cruce por medio de buques porta rodantes por aguas argentinas entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, para conectar estas zonas.

Fue sancionada el 31 de octubre de 2012. Es decir, hace ya catorce años y fracción. Como pueden vislumbrar nuestros lectores, no se ha cumplido.

Se trata de una omisión grave. El Estado existe precisamente para este tipo de temas; sobre todo en el nivel federal.

La norma es clara y concisa, para variar. En solo ocho artículos, cuatro de fondo y otros cuatro instrumentales, da una respuesta a uno de los mayores problemas territoriales argentinos, sistemáticamente dejado a un lado por los diversos gobiernos: integrar la argentina continental con la insular. Geopolítica, le dicen. Un término también olvidado y hasta denostado entre nosotros, cuando todos los demás países, empezando por Estados Unidos e Inglaterra, y siguiendo por Chile y Brasil, lo tienen en perfecta consideración.

“Chile capitaliza la decidía argentina y proyecta un túnel submarino en el Estrecho de Magallanes”, titula en una nota del pasado 15 de julio de 2025 el portal Agenda Malvinas.

Se expresa en tal nota que: “El avance chileno en su propia conexión física con la Isla Grande de Tierra del Fuego, expone medio siglo de desidia estratégica argentina. Mientras Noruega avala técnicamente la viabilidad de un cruce en el Estrecho de Magallanes a través de un túnel en Primera Angostura, Argentina sigue postergando el cumplimiento de su propia Ley 26.776, que en 2012 declaró “política de Estado” la integración física entre el área nacional continental y el área insular de la Tierra del Fuego. El caso es testigo de cómo la falta de continuidad en proyectos soberanos cede ventajas geopolíticas al vecino”.

Se remarca allí que los expertos noruegos han respaldado la factibilidad del túnel bajo el Estrecho de Magallanes, entre Punta Delgada y Bahía Azul, que requiere solo 3.7 km de túnel, con geología favorable de 50 m de profundidad y roca estable. El gobierno chileno se halla gestionando el financiamiento inicial, de solo 100 millones de dólares, previendo su operación bajo el modelo mixto usado en Noruega.

Conforme cálculos de la Federación Popular de Transporte (FePoTra), la sustentabilidad financiera de la obra dependerá en un 85% del tráfico argentino.

Como se expone en la nota, de nuestra parte: “Los primeros proyectos argentinos datan de 1973, cuando los diputados Ernesto Manuel Campos y Esther Fadul de Sobrino presentaron una resolución para unir Río Gallegos con San Sebastián, alertando sobre los costos logísticos de depender de transbordadores chilenos y sobre todo, la pérdida de soberanía. Logrando la puesta en marcha de un proyecto de evaluación de factibilidad y costos, para un cruce por la boca oriental del Estrecho de Magallanes”.

En tal sentido, la Ley Nacional Nº 26.776 es una norma legal vigente, la cual dispone a los fines de establecer una conexión marítima argentina entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de buques porta rodantes (art. 4º), que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, realice el estudio de factibilidad, así como los demás estudios requeridos para la conexión marítima y su implementación entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia posible (art. 5º). Dichos estudios debían ser iniciados en el plazo de sesenta días de la promulgación de la norma (art. 6º), autorizándose a tal efecto al Poder Ejecutivo nacional a readecuar las partidas presupuestarias para cumplir con la presente ley (art. 7º).

Inexplicablemente, nada de eso ha sucedido, desde 2012 a la fecha. Seguimos, como siempre, teniendo que pasar y pagar a otro país para cruzar desde Santa Cruz a Tierra del Fuego por tierra.

Como se expone en el cierre de la nota aparecida en el portal Agenda Malvinas:

“El túnel del Estrecho de Magallanes no es solo una obra de ingeniería: es un espejo de dos modelos. Chile, con una mirada de largo plazo, capitaliza la necesidad argentina; Argentina, con una clase política errática, diluye su soberanía logística. La pregunta no es si el túnel se hará, sino quién lo controlará -y a qué costo- cuando el tráfico mayoritario siga llevando patente argentina”.

Es un resumen realista de las cuestiones y los riesgos implicados en el asunto. Algo en lo que los argentinos, incluso más allá de los gobiernos, vivamos donde vivamos, debiéramos no solo tomar nota, sino empezar a actuar para lograr esa tan necesaria y tan inauditamente demorada integración territorial austral.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.