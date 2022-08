Por Greg Ratcliff

Desde que asumí el puesto de director de Innovación, en 2020, gran parte de mi responsabilidad ha sido formalizar y ampliar el proceso de innovación de Vertiv. Lo hago por medio de desarrollos como la creación de nuestro programa de exploración tecnológica, que recluta a los miembros del equipo para alejarse de sus escritorios y sumergirse en el mundo exterior con la esperanza de descubrir tecnologías e ideas que incidan en nuestro negocio en el futuro. En menos de dos años, el programa ha aportado cientos de nuevas ideas que podrían resultar en patentes algún día.

A lo largo de este proceso, esperaba resolver un dilema que sentí que enfrentábamos como compañía, uno que sé que la mayoría de empresas están enfrentando, especialmente como consecuencia de la interrupción sin precedentes provocada por la pandemia y las continuas dificultades en la cadena de suministros. Con mucha frecuencia, no les pedimos a nuestros ingenieros, programadores o gerentes de ofertas que den un paso atrás y adopten una visión general y más curiosa. Más bien, confiamos en ellos para que resuelvan los problemas y desarrollen soluciones necesarias para la compañía hoy, no dentro de dos, cinco o 10 años. Ésta es sólo la naturaleza del negocio, pero quizás sea hora de reconocer que para que florezca la innovación, se necesita tiempo y oportunidades, no sólo para apagar los incendios sino también para inventar mejores mangueras.

Pensé en cómo podía fomentar una mentalidad más innovadora en mi equipo y esto me llevó de vuelta a una sección de uno de mis libros favoritos, Eat, sleep, innovate: How to make creativity an everyday habit inside your organization (Coma, duerma, innove: cómo hacer de la creatividad un hábito cotidiano dentro de su organización).

He tenido la oportunidad de reunirme con su autor, Scott D. Anthony, y por mucho tiempo he admirado su enfoque en cultivar ideas innovadoras en aquellos que podrían no ser intrínsecamente curiosos ni colaboradores. Una sección del libro que resuena en mí es un capítulo que identifica los cinco comportamientos que contribuyen a mejorar la cultura e impulsar el éxito de una compañía:

*La curiosidad: poner a los empleados en un entorno donde se sientan cómodos con la exploración de nuevas ideas y en situaciones que se ajusten a sus intereses, no sólo a sus departamentos.

*El enfoque en el cliente: reconocer que la invención es sólo innovación si ésta es valorada por los clientes.

*La adaptabilidad en la ambigüedad: adaptarse y prepararse ahora por medio de analizar sus ofertas de productos actuales y cómo éstas pueden satisfacer las necesidades de la industria a pesar de encontrarnos en medio de las interrupciones provocadas por los cambios mundiales.

*La colaboración: crear un entorno de colaboración diversa en el que se compartan ideas e información desde su concepción.

*El empoderamiento: asegurarse de que las ideas sean escuchadas y que las ideas aportadas sean debidamente reconocidas.

