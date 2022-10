Por Luis R.

Carranza Torres

Responsabilizar por lo que no se conoce, pero se debería haber conocido, tiene bastante discusión jurídica por detrás. Una de sus vertientes es quien no conoce por no querer hacerlo.

Podemos entonces decir que la ignorancia deliberada es una expresión jurídica que describe la situación en la que una persona busca evitar la responsabilidad civil o penal por un acto ilícito manteniéndose intencionalmente inconsciente de los hechos que la harían responsable o la implicarían en tal acto. Seguimos en el concepto la obra de John Kaplan, Robert Weisberg y Guyora Binder, Criminal Law – Cases and Materials, 7ª edición, de 2012.