Mientras en Países Bajos se organizan protestas contra las medidas del gobierno, Reino Unido crea centros de emergencia e Italia bate récords de contagios

Protestas por restricciones en Países Bajos

En un comunicado, el gobierno capitalino señaló que los organizadores del evento «rechazan cualquier cooperación» en la celebración «segura y ordenada» de la manifestación. Aseguró asimismo que está «dispuesto» a facilitar la manifestación en determinadas condiciones, como que tenga un número máximo de concurrentes y una duración limitada.

Había establecido un límite de 3.500 personas, pero los organizadores afirmaron que son 25.000 las que quieren salir a las calles.

Femke Halsema, alcaldesa de Amsterdam, destacó la situación «excepcional» de la pandemia ante el rápido avance de la variante ómicron e insistió en que «la libertad de manifestación es una gran ventaja» en la ciudad, por lo que las autoridades han hecho «todo lo posible» para «adaptarse a la organización». «Sin embargo, amenaza con surgir una situación irresponsable y no tenemos más remedio que prohibirla», planteó.

La policía neerlandesa, por su parte, advirtió que tiene «fuertes indicios» de que personas y grupos que buscan causar disturbios y están dispuestos a utilizar la violencia «quieren mezclarse con los manifestantes», según informó el diario local Het Parool.

Michel Reijinga, de Holanda en Resistencia, uno de los organizadores de la marcha, tildó de «indignante» la prohibición.

Países Bajos había anunciado a mediados de septiembre la imposición de cuatro semanas de confinamiento estricto, que durará al menos hasta el 14 de enero. El cierre afecta a todos los sectores, salvo a comercios esenciales como supermercados y farmacias.

No están habilitados establecimientos hoteleros, museos, parques de atracciones, cines, teatros, gimnasios y actividades que impliquen contacto cercano, excepto las sanitarias.

Además, se limita a dos el aforo de personas de diferente hogar, a excepción de Año Nuevo, cuando se permitirán cuatro visitantes.

Las autoridades sanitarias contabilizaron ayer cerca de 15.000 nuevos contagios y 40 muertes, para un total de 3,1 millones de casos y 20.852 decesos desde el inicio del flagelo.

Las medidas restrictivas hicieron que miles de frustrados turistas protagonizaran esta semana una oleada de visitas a Bélgica –donde las medidas sanitarias no son tan estrictas-, pese al enfático llamado de las autoridades a que no crucen la frontera.

Reino Unido crea centros de emergencia

En medio de la creciente ola de la variante de coronavirus ómicron, las autoridades de salud británicas anunciaron ayer que se crearán de forma urgente nuevos «centros de emergencia» con al menos 4.000 camas más, para mejorar la asistencia si el número récord de infecciones supera la capacidad existente.

Los casos de coronavirus en el Reino Unido alcanzaron ayer un récord de 183.000, con más de 10.000 pacientes internados, una cifra récord desde marzo pasado.

Ante esta constante alza de contagios, las autoridades del sistema público de salud, conocido como NHS, anunciaron en un comunicado que construirán estructuras temporales capaces de albergar a unos 100 pacientes en los terrenos de ocho hospitales en todo el país. Las obras comenzarán esta semana.

Los nuevos centros, bautizados como “Florence Nightingale”, nombre de la creadora del sistema moderno de enfermería, tendrán con enfermeras y especialistas, así como médicos y personal no médico.

Atenderán a quienes no estén lo suficientemente bien como para volver a sus hogares pero necesiten una supervisión mínima durante su recuperación del virus.

Los nuevos centros de emergencia también deberán identificar áreas como gimnasios y centros educativos que puedan reconvertirse para acomodar a los pacientes.

Esta expansión de la capacidad hospitalaria se produce cuando los centros de salud ya habían comenzado a utilizar las instalaciones de hoteles, hospicios y residencias para dar de alta de forma segura a la mayor cantidad posible de personas de manera segura.

Además de elogios, este anuncio recogió críticas: la directora del Royal College of Nursing (RCN), la enfermera Patricia Marquis, alertó: «En un momento en el que el personal de enfermería está agotado y el número de personas que no trabajan debido al coronavirus sigue aumentando, es necesario un plan sólido sobre cómo se va a dotar de personal seguro a los nuevos centros. La capacidad adicional es algo más que edificios, equipos y camas. El personal ya está sobrecargado y en muchas zonas tiene dificultades para prestar la atención necesaria al número actual de pacientes en los hospitales, la comunidad y la asistencia social. No es posible simplemente redistribuir el personal para atender a más pacientes sin que ello repercuta en el tipo de atención que puede prestarse».

Una encuesta de más de 9.000 personal de enfermería en el Reino Unido para RCN reveló recientemente que muchos de ellos están pensando en dejar la profesión y no están contentos con los niveles de personal. Las enfermeras trabajan constantemente en turnos de 12 horas, en un esfuerzo por mantener en funcionamiento los servicios, según la encuesta.

Como en Argentina, en Italia se registraron los peores números desde el inicio de la pandemia

El gobierno italiano informó ayer 126.888 contagios de coronavirus, la primera vez que el país supera 100.000 casos diarios y el número más alto desde el inicio de la pandemia.

Según el Ministerio de Salud, 126.888 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, un nuevo récord tras los 98.020 de ayer, además de otras 156 que fallecieron a causa de la enfermedad.

El país volvió además a registrar más de un millón de test a escala nacional, con 1.150.352 según cifras oficiales.

Ayer, para hacer frente a la subida de casos, el gobierno decretó que las personas sin vacunar que no hayan tenido coronavirus no podrán usar el transporte público ni consumir en restaurantes al aire libre a partir del próximo 10 de enero.

Mediante un decreto, el premier Mario Draghi dispuso que hasta por lo menos el 31 de marzo las personas que no exhiban un certificado de vacunación o de recuperación de la enfermedad no podrán tomar el transporte público, ir a «hoteles o estructuras receptivas» o utilizar «servicios de restaurantes al aire libre».

Hasta ahora, para viajar en tren y en avión bastaba con estar en posesión de un pase sanitario «básico», que podía obtenerse gracias a la vacunación, pero también con una prueba negativa.

Con el nuevo decreto, apenas será posible para quienes tengan el denominado «pase verde reforzado» que se obtiene sólo con vacunación o certificado de recuperación.

Las nuevas disposiciones, tomadas en acuerdo con el Comité Técnico Científico que asesora al Gobierno, eliminaron además la obligatoriedad de cuarentena para las personas vacunadas que hayan estado en contacto con un caso positivo de coronavirus.

Las medidas estarán en vigencia mientras dure el denominado «estado de emergencia» a escala nacional, prorrogado hasta el 31 de marzo.