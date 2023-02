Por Luis R.

Carranza Torres

Dice Laura Chalar en su trabajo “El testigo Shakespeare: un proceso judicial en el siglo XVII”, publicado en la Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo: “Los abogados deberíamos tener siempre presente que estamos insertos en una continuidad jurídico-social que trasciende los siglos, que ha regido las vidas de incontables personas a lo largo de la Historia. Por otra parte, por más ajeno y extraño que hoy pueda resultarnos el siglo XVII (o, de hecho, cualquier época o sistema sociocultural que no sea el nuestro), las emociones y problemas humanos que se recogen en estos documentos son atemporales”.

Un proceso que eso ilustra es por una dote, sustanciado a inicios de 1612 en el Court of Requests, de Londres. Involucra al escritor más famoso de la lengua inglesa, a la par de revelar no pocos aspectos procesales de la época.

Se trata de un tribunal creado originalmente como parte del Privy Council, que asesoraba al monarca inglés. Sus jueces eran denominados masters of requests y tenían competencia en asuntos de baja incidencia económica.

El tribunal fallaba por equidad al parecer en tiempos bastante rápidos con escasos costos procesales, lo cual lo hizo un ámbito popular para pleitear. Algo que le llevó a mantener no pocos conflictos con otros organismos jurisdiccionales, en particular los que llamaríamos hoy “ordinarios”, hasta dejar de funcionar hacia 1642.

El 28 de enero de 1612, Stephen Belott o Etienne Belot (usa de modo alternado ambos nombres en los documentos) introduce libelo firmado por su abogado, Ralph Wormlaighton, dirigido “a su Excelentísima Majestad, el Rey” James I por la época: “Demandando con la mayor humildad ante vuestra Excelentísima Majestad, el pobre y fiel y obediente suplicante de vuestra Alteza, Stephen Belott, de Londres, fabricante de tocados, dice: Que vuestro suplicante hace unos nueve años, siendo entonces sirviente de Christopher Mountjoy de Londres, fabricante de tocados, se comportó y condujo bien al tiempo de dicho servicio con el referido Christopher, en forma justa y para gran ganancia y provecho de éste, de modo tal que vuestro referido suplicante manifiestamente obtuvo la buena voluntad y afecto del referido Christopher, de manera que éste ofreció a vuestro suplicante que, si aceptaba en matrimonio a Marie Mountjoy, su única hija, entonces le daría, cuando se casara con dicha hija, la suma de 60 libras aproximadamente como dote el día del matrimonio o poco después”.

Sin embargo, habiéndose casado con la citada Marie, cohabitado con ella durante cinco años y habiendo tenido varios hijos con ella, las libras no aparecieron. Además, se agrega que el “suplicante” prestó al referido Christopher la suma de 40 chelines, que éste se negaba a devolver así como a cumplir su anterior promesa; es decir, el pago de la dote.

Según Charles Nicholl en su libro The Lodger Shakespeare: His Life on Silver Street (Viking, USA, 2008), esas 60 libras de 1612 equivaldrían, al año 2007, a unas 12.000 libras (unos 17.520 euros).

Es por ello que culminaba su presentación expresando: «Sírvase por ende vuestra Alteza, en consideración de lo antedicho, librar oficio bajo el sello real al referido Christopher Mountjoy, por el cual se le ordene comparecer personalmente en determinado día, y bajo la pena que allí se establezca, ante vuestra Alteza en el Tribunal de Whitehall, normalmente llamado Court of Requests, para responder directamente a estas imputaciones y para recibir las órdenes e instrucciones que vuestra Alteza o dicho Consejo consideren acordes a la equidad y la buena conciencia. Y vuestro leal súbdito, según su deber, rezará sinceramente a Dios para que prolongue el feliz reinado de vuestra Alteza y le dé una larga vida”.

El 3 de febrero de 1612, el demandado y suegro del actor presentó, con firma de su letrado George Hartopp, la “Contestación de Christopher Mountjoy al escrito de demanda de Stephen Belott, actor”. Negó deber algo, se declaró pobre de solemnidad y manifestó asimismo: “Cuando el actor se casó con la hija de este demandado se acordó que, si el actor y su esposa continuaban trabajando en su oficio para beneficio de este demandado en la casa de este último por espacio de unos dos años aproximadamente luego del casamiento, el demandado les daría casa y comida adecuadas, de modo tal que este demandado sólo percibiría las ganancias del trabajo de ellos; y, al término de los dos años, el demandado le daría al actor 50 libras o bienes equivalentes, según recuerda”.

Pero el suegro afirmó que luego de medio año aproximadamente, el actor se negó a seguir viviendo en la casa del demandado y quiso seguir “otras alternativas para progresar”. Y en su escrito de defensa agregó detalles: “Al final del medio año, cuando el actor dejó la casa, el demandado, por amor hacia el actor y su esposa (ya que no estaba legalmente obligado a ello), les entregó una buena cantidad de enseres domésticos y objetos vinculados a su oficio, dentro de sus modestas posibilidades, por un valor de 20 libras aproximadamente, además de 10 libras en efectivo para poner en su bolsa, deseando su bienestar de todo corazón”.

Le endosó además deudas de cerveza. Relató que al tiempo de la partida de la casa del demandado, el actor mantenía una deuda con un cervecero por la suma de tres libras. El actor pidió al demandado que pagara esa deuda por él pero el suegro destacó que nunca recibió la devolución de las tres libras.

Hubo una réplica (replication) de Belott el 5 de mayo de 1612 y una dúplica (rejoinder) de Mountjoy sin fecha, antes de pasar a las pruebas. Allí los testigos individualizaron como la persona que había llevado a cabo las gestiones respecto del matrimonio nada menos que a William Shakespeare, quien, además de dramaturgo, poeta y actor, era al parecer un concertador de bodas. Algo que trataremos por cuerda separada.