El juicio de Maradona y el sistema judicial

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

Varias veces hemos hablado en esta columna de la pérdida de credibilidad que en los últimos veinte años ha sufrido nuestra justicia. Si bien casi todas las instituciones han cedido lugares en la consideración pública, la caída de la imagen del poder judicial es preocupante porque no hace mucho tiempo atrás, era uno de las instituciones con mejor imagen.

También hemos dicho que, en muchos casos, ese juicio negativo no se condice con la realidad ya que los hechos que originan esa perdida en la consideración son casos minoritarios, que provienen en general de problemas del sistema de administración de justicia (procesos mal diseñados, legislación deficiente, entre otros) más que del mal comportamiento de sus integrantes; como hablábamos días pasados entre colegas, el poder judicial está integrado mayoritariamente por buena gente dentro de un sistema deficiente. No obstante, algunos de sus actores, se empeñan en hacer las cosas mal. Actos que se transforman en golpes de knock out para la buena consideración pública de lo judicial.

Un claro ejemplo de lo que decimos es lo que ocurrió con el juicio por la muerte de Maradona. Como se recordará, tuvo que ser anulado porque la jueza Makintach, integrante del tribunal, en vez de buscar impartir justicia, perseguía ser la estrella protagónica de un documental que se estaba filmando furtivamente mientras se desarrollaban las audiencias.

Increíble e inconcebiblemente, había permitido que miembros de una productora grabara lo que iba sucediendo; incluso, según se dio a conocer en el debate, había un guion que iba marcando los pasos del proceso.

Si bien por el hecho que se juzgaba, lo sucedido ha tenido repercusión mundial, lamentablemente no son pocos los casos de magistrados o funcionarios judiciales que han deshonrado su cargo.

Al escribir estas líneas recordamos otros casos resonantes como el Juez Trovato y sus corbatas en la década de 1990, destituido por cobrar coimas, quien supo decir públicamente que constituía un acto de servicio salir a bailar con una conocida vedette de la época, para justificar su “trampa”. O el caso del juez que fue extorsionado por haber sido filmado concurriendo a un conocido prostíbulo masculino en la ciudad de Buenos Aires, entre otras actitudes insólitas que caracterizaron a ese peculiar magistrado.

Más próximo en el tiempo recordamos a la jueza de Chubut que fue fotografiada besando en la cárcel a un interno condenado por ella; o el de la jueza Abate de Mazzuchelli, de La Rioja, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que fue destituida como consecuencia de haber solicitado dinero para acelerar un trámite. O el acto judicial en que se hizo la pantomima de tomar juramento a un perro. Acá en Córdoba tenemos el caso de un defensor público acusado de dar a un grupo de conocidas, las respuestas de las evaluaciones a postulantes a cargos en el poder judicial.

Lo cierto es que el sistema, por suerte, ha dado algunas respuestas a estas “irregularidades”. No son pocos los casos de magistrados que han sido apartados por mal desempeño. De acuerdo a un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación en los últimos 25 años, casi 40 jueces federales fueron acusados por mal desempeño, de los cuales 19 fueron removidos por el Jurado, 12 renunciaron luego de ser acusados mientras que solo ocho fueron absueltos. A estos hay que sumarles lo ocurrido en las jurisdicciones provinciales.

Qué lleva a una persona que ocupa un cargo de tal importancia a deshonrarlo de esa manera, es difícil de saber con precisión. Evidentemente, en principio depende de cada caso en particular. No obstante, un análisis simple de las acusaciones permite afirmar que la deshonestidad, la ambición, el creerse impunes y hasta el chochulilismo, son los motores de semejantes comportamientos.

En el caso del juicio por la muerte de Maradona se dio otro ejemplo de esto último, cuando, al comunicar el apartamiento de Makintach, lo justificaron diciendo “para a tribuna” que: “Una persona se equivocó y está pagando, pero la Justicia no se mancha”, parafraseando insólitamente la frase Maradona “la pelota no se mancha”.

Está claro que la jueza llevó adelante su participación en el juicio impulsada más por veleidades de figuración personal que impartir justicia. Exhibiendo, además, una falta hasta de empatía humana con lo que era materia de juzgamiento. Y en esto debemos recalcar que la víctima se llame Diego Maradona es lo menos importante del tema. Se trataba de investigar si un conjunto de personas cooptó la voluntad de otra en estado de hiper vulnerabilidad, a fin de aprovecharse de su patrimonio, abandonándolo a su suerte frente a un cuadro de enfermedad y adicciones, hasta causarle la muerte. Nada menos, pero no parece haberle importado demasiado.

Como dijo en una conferencia dictada hace unos años en la asociación de magistrados el reconocido jurista Jorge Malem, especialista en corrupción y en ética judicial: tan importante es el proceso de selección y nombramiento como el de remoción de los magistrados para tener una justicia saneada.

El sistema de justicia debe procurar designar jueces probos que demuestren actitudes de vida honestas que permitan pensar que van a asumir su cargo con seriedad y compromiso. Como es el caso de la mayoría de los jueces, quienes ven perjudicada la imagen de su trabajo por conductas de personas inhabilitadas moralmente para ejercer la magistratura.

Es sabido que el reconocimiento de la labor de la justicia se basa no solo en lo acertado de las resoluciones sino también en la credibilidad que ellas generan en la sociedad, la que no depende solo de su calidad técnica, sino también en la confianza social en quienes las elaboran. Como dice Jorge Malem “los jueces han de tener especial cuidado en no realizar aquellas acciones que serían consideradas como merecedoras de critica moral. Si uno de los deberes impuestos por el sistema del juez es que los jueces deben abstenerse de realizar conductas que disminuyan su cargo y su función o que ofrezcan apariencia de parcialidad o impropiedad, entonces es necesario que mantengan una actitud virtuosa. Esto es, debe actuar en su vida privada con mesura, sensatez y autocontrol”.

Algo por entero opuesto a lo que hemos visto por estos días.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.