El bestseller sobre decrecimiento “Slow Down” perpetúa un gran mito sobre el capitalismo

Por Saul Zimet * Para The Daily Economy (Estados Unidos)



Existe la opinión generalizada de que el capitalismo de libre mercado perpetúa sistemáticamente la miopía. Las presiones de selección del mercado libre obligan a las empresas capitalistas a centrarse en los márgenes de beneficio del próximo trimestre a expensas de cualquier visión a largo plazo de un futuro mejor, según se argumenta.

Esta es la tesis central del libro de Kohei Saito, profesor de filosofía de la Universidad de Tokio, “Slow Down: The Degrowth Manifesto” (Desaceleración: el manifiesto del decrecimiento), un bestseller internacional de 2024.

Saito culpa a la miopía capitalista de prácticamente todos los grandes problemas de la sociedad moderna, desde el hambre mundial del pasado postindustrial hasta el colapso medioambiental que predice que se producirá en el futuro.

Sobre el futuro, escribe: “El capitalismo refleja las opiniones de los accionistas y propietarios de empresas que viven en el presente y, por tanto, ignora las voces de las generaciones futuras, creando otro tipo de externalidad al trasladar la carga de los daños medioambientales al futuro.

Sobre el pasado, escribe: “También surgieron problemas al dirigir la agricultura bajo el capitalismo. Los empresarios agrícolas se preocuparon sobre todo por los resultados a corto plazo, prefiriendo beneficiarse del cultivo en serie de la misma tierra en lugar de dejar los campos en barbecho para permitir que se renovaran sus nutrientes. Los fondos utilizados para mantener el suelo, como los destinados a sistemas de riego y similares, también se redujeron al mínimo. El capitalismo siempre da prioridad a los beneficios a corto plazo”.

Este argumento tiene un error fundamental, común a muchas críticas al capitalismo: culpa a las libertades económicas del capitalismo de no resolver a la perfección un problema que todos los demás sistemas de economía política resuelven incluso peor.

Saito tiene razón al observar que a veces los capitalistas son cortos de miras, y a menudo persiguen beneficios a corto plazo en lugar de sus propios intereses a largo plazo, por no hablar del bienestar de las generaciones futuras. Pero en ninguna parte empieza siquiera a explicar cómo los funcionarios del gobierno facultados dentro de su sistema preferido estarían mejor incentivados que los propietarios privados para pensar a largo plazo.

A pesar de toda la retórica sobre “el bien común” y “la propiedad colectiva” y “la voluntad del pueblo”, al final del día cada recurso limitado va a estar controlado por algún individuo con un interés material desproporcionado en el bienestar propio y de su familia. Un régimen de propiedad privada permite la planificación a largo plazo al garantizar que lo que los individuos no consuman hoy lo puedan ahorrar para mañana o, mejor aún, invertirlo y sacar provecho de ello mañana. Por el contrario, toda desviación del régimen de propiedad privada desemboca, en mayor o menor medida, en una “tragedia de los comunes”.

La tragedia de los comunes, concepto básico de la teoría económica, es la circunstancia que se produce cuando múltiples agentes tienen acceso a un recurso escaso que no es de su propiedad o que es de propiedad “común” entre ellos. Es una “tragedia” porque la falta de propiedad privada crea una carrera por explotar el recurso, destruyendo la viabilidad de la planificación a largo plazo.

La planificación a largo plazo puede redundar en interés de todos, pero el primer agente que sacrifica el bien común se ve recompensado a costa de todos los demás.

Esta situación se manifiesta con frecuencia en el mundo real. En un artículo del New York Times en el que se informa de la extinción de varias especies de fauna acuática en Bahía de Los Ángeles, Aaron E. Hirsch explica: “Si una población de peces está controlada por un único agente perfectamente racional -una entidad idealizada a la que los economistas se refieren como ‘el único propietario’-, éste la gestionará para maximizar su valor total a lo largo del tiempo. Para casi todas las poblaciones, eso significa dejar muchos peces en el agua, donde pueden seguir produciendo peces jóvenes. El propietario único, entonces, retirará cautelosamente el equivalente biológico del interés, sin reducir el capital (la población sana que permanece en el mar). Pero si la población de peces está a disposición de muchas partes independientes, la competencia se convierte en una preocupación determinante. Si hoy no extraigo todo lo que puedo, no hay garantía de que mañana no se lo lleven todo. En todo el mundo, la misma dinámica se ha desarrollado en una pesquería tras otra. Un informe de 2008 de las Naciones Unidas estima que la pesca mundial, que actualmente vale unos 80.000 millones de dólares al año, podría valer más de 140.000 millones si se gestionara adecuadamente”.

En su libro de 1962 “El hombre, la economía y el Estado”, el economista Murray Rothbard explica que la asignación de los impuestos por parte de los funcionarios públicos se basa en la misma dinámica. Escribió: “Mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su valor de capital, planifica el uso de su recurso durante un largo periodo de tiempo, el funcionario del gobierno debe ordeñar la propiedad tan rápido como pueda, ya que no tiene la seguridad de la propiedad. En resumen, los funcionarios públicos poseen el uso de los recursos, pero no su valor de capital (salvo en el caso de la ‘propiedad privada’ de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede poseer el uso actual, pero no el recurso en sí, se producirá rápidamente un agotamiento antieconómico de los recursos, ya que a nadie le beneficiará conservarlo durante un período de tiempo y a todos los propietarios les beneficiará utilizarlo lo antes posible. Del mismo modo, los funcionarios consumirán sus bienes lo más rápidamente posible. Es curioso que casi todos los escritores repitan como loros la idea de que los propietarios privados, que tienen preferencia temporal, deben adoptar la ‘visión a corto plazo’, mientras que sólo los funcionarios del gobierno pueden adoptar la ‘visión a largo plazo’ y asignar la propiedad para promover el ‘bienestar general’. La verdad es exactamente lo contrario. El individuo privado, seguro de su propiedad y de su recurso de capital puede adoptar la visión a largo plazo, ya que desea mantener el valor de capital de su recurso. Es el funcionario el que debe tomar y correr, el que debe saquear la propiedad mientras siga al mando”.

Por estas razones, se podría haber predicho correctamente a lo largo de la historia del capitalismo, o determinar a partir de los datos actuales, que el pesimismo de Saito sobre las consecuencias del capitalismo de libre mercado está fuera de lugar.

Más a causa de la privatización que a pesar de ella, el suministro mundial de alimentos diarios per cápita aumentó de 2.181,25 kcal en 1961 (el primer año para el que se dispone de datos mundiales fiables) a 2.959,11 kcal en 2021. Del mismo modo, las muertes anuales relacionadas con el clima disminuyeron de 1,27 millones en 1900 (el primer año para el que se dispone de datos fiables) a sólo 86.500 en 2023. Y así sucesivamente.

Es hora de que personas como Saito dejen de idolatrar el poder coercitivo de los gobiernos y empiecen a someterlo al menos al mismo escrutinio que el capital privado.

(*) Coordinador del sitio Web y datos de HumanProgress.org.