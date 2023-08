Por Silverio

E. Escudero

Desde el instante en que se conoció oficialmente la muerte del mariscal Josip Broz Tito, el 4 de mayo de 1980, se desató una batalla legal y política por su herencia, controversia ésta que se mantuvo soterrada durante los 35 años que duró su gobierno.

Un ejército de abogados, entre los que se incluyeron tres prestigiosos civilistas argentinos, rodeaba a la sugerente viuda, Jovanka Budisavljevic, quien solía permanecer largas temporadas en una estancia cercana a Villa del Dique, abrigada, según la prensa del corazón, por un poderoso líder sindical perteneciente a la ortodoxia peronista.

Los problemas relacionados con los bienes del que fue el más poderoso líder yugoeslavo de la historia entró en una maraña judicial cuasi imposible de resolver por la complejidad de las batallas jurisdiccionales que comprometían a tribunales de cuatro naciones.

Ante tan complejo panorama y dispares intereses en juego, el gobierno de Belgrado designó al secretario General del Ministerio de Justicia, Borislav Krajina -con poderes especiales- para evitar que los bienes del “Padre Eterno de Yugoslavia” se dispersaran en manos de la nueva burocracia balcánica.

Esta tarea no resultó fácil por el carácter volcánico de la viuda que no vacilaba en utilizar la prensa internacional para zanjar diferencias con el nuevo gobierno y los legítimos reclamos de los cuatro hijos del mariscal.

Ante esa auténtica encerrona, Krajina –con el apoyo de la totalidad del gobierno- presentó un proyecto de ley de carácter excepcional al que le dio sanción la Asamblea Federal. De acuerdo con esta ley fueron proclamados “bienes sociales” los bienes patrimoniales y depósitos bancarios pertenecientes a Tito, dentro y fuera de Yugoslavia.

También conforme esta ley “se regulan de una vez y para siempre todas las solicitudes y pleitos de la viuda del ex presidente y de los hijos que tuviera en matrimonios anteriores, Zerko y Miscia.”

Ello sin considerar, por cierto, los bienes cedidos por Tito a los familiares de su histórica pareja, la pasional Davorjanka Paunović, quien fue en vida una partisana condecorada en el campo de batalla, mayor del Ejército yugoslavo, portadora del Memorial Partisano en 1941, galardonada con la Orden Yugoslava de Hermandad y Unidad y la Orden Soviética de la Guerra Patriótica de Primer Grado.

Jovanka Budisavljevic Broz, por su parte, vivió durante más de 30 años con el ex presidente Tito antes de que éste la alejara de su lado por causas que todavía son motivo de hondas controversias entre los investigadores.

Vladimir Dedijer, antiguo partisano, representante permanente de Yugoslavia ante Naciones Unidas e historiador, asegura que Jovanka -consumida por los celos- se dedicó a conspirar, liderando un complot neostalinista cuyos partícipes terminaron fusilados.

Al momento de la muerte del presidente Tito, Jovanka, quien había soportado todo tipo de presiones, permanecía casada. Este hecho le permite reclamar sus derechos hereditarios y negociar ciertos bienes que, según manifiesta, el presidente se los había obsequiado y consideraba “personales”.

En particular, una sección valiosa de terreno aledaña a la residencia presidencial de Brione, que había sido transformada en un museo y en cuyo jardín se erigió “La casa de las flores”, el mausoleo en el que descansan los restos del presidente muerto.

Cuando se decidió a transformar la residencia en museo, Jovanka fue trasladada a una lujosa villa de la vecindad.

Krajina, ante la controversia pública que había generado la viuda, avisó: “Jovanka goza de una pensión semejante a los gastos de los más altos del régimen yugoslavo, y se le ha asignado custodia personal, como también auto con chofer (…). A la vez, conserva su grado de teniente coronel del Ejército Popular Yugoslavo”.

Katrina narra, al borde de un ataque de apoplejía, que la dama de los tilos y las rosas no se conforma con nada. El gobierno de Belgrado, en compensación, le ofreció, infructuosamente, seis villas distintas, por lo que ahora le está construyendo otra, extremadamente lujosa, a unos pocos cientos de metros de donde se encuentra el mausoleo de Tito.

La construcción de esta residencia, cuyos planos fueron rehechos siete veces, le costó al país cerca de 350 mil dólares.

Los hijos de Tito y Davorjanka Paunović, en tanto, han renunciado a todo tipo de legado. Se asociaron, sin embargo, a Jovanka en defensa de los derechos de autor de todas las obras histórico-políticas de Josip Broz.

Sólo quedan los recuerdos de la poderosa Yugoslavia, país que supo navegar en aguas turbulentas cuando crecía la temperatura de la Guerra Fría y fue el muro infranqueable ante las pretensiones hegemónicas de José Stalin y de la nación líder del Tercer Mundo.

Ya nada queda de aquel Estado mítico en cualquiera de sus manifestaciones aunque serbios, croatas y bosnios hablen la misma lengua mientras se empeñan en afirmar que son diferentes.

Sólo permanece la memoria de un tiempo mejor entre los más ancianos, que vinculan la figura de Josipa Broza Tita, como se pronuncia en serbocroata, a la paz, a la libertad de decir y pensar, a la posibilidad de viajar y de vestirse a la usanza de Occidente.

Es la memoria cuasi fantástica del hombre que gobernó durante 35 años con puño de hierro un país inventado, con seis nacionalidades, varios idiomas y tres religiones.

Diez años después de su muerte, Yugoslavia voló por los aires. Una obra ciclópea fue devorada por los nacionalismos serbios y croatas y por un profundo odio racial acunado por todas las religiones, madres putativas de la esclavitud y las guerras.

El resto de la historia, a pesar de ser conocida, es compleja y dolorosa. Sus responsables -quienes se consideraban hombres providenciales-, fueron Franjo Tudjman y Slobodan Milosevic, pariente político de Tito, causaron decenas de miles de muertos, heridos y mutilados, con millones de desplazados y refugiados.

Cuatro guerras -Eslovenia y Croacia (1991), Bosnia-Herzegovina (1992-1995) y Kosovo (1999)- borraron con sangre el legado de un hombre que, como dicen algunos, “fue más que un visionario o un estadista: resultó ser un gran actor capaz de crear su propia imagen en el telón de acero, otra en Occidente y una tercera en casa y sobrevivir a todas las contradicciones. Su país, en cambio, no sobrevivió a las suyas.”

Odios latentes provienen desde los tiempos de la Edad Media, según narra Ivo Andric en su libro Un puente sobre el Drina y, sobre todo, las consecuencias de la ocupación nazi, fueron más fuertes que los nuevas ligaduras a las que se apeló con el apoyo indisimulado de Occidente.

La figura del mariscal Tito, a la que todos juraban por siempre venerar, entró en un cono de olvido. Es sólo motivo de recuerdos de viejos políticos e historiadores y de oportunos debates televisivos, más o menos entretenidos.

Así se mantiene viva “una moderada titomanía en Sarajevo”, símbolo de aquella unidad plurinacional que genera -año tras año- un aumento significativo de las visitas turísticas a “La casa de las flores”.

El mausoleo abandonado por Serbia durante años ahora se muestra limpio y atractivo porque el gobierno de Belgrado, que trata de salir del túnel de las cuatro guerras balcánicas -que empezó y perdió todas- ha descubierto el turismo y el dinero. Por cierto, sólo puede mostrar la figura de Tito, el gran actor, el hombre que supo guerrear como jefe de los partisanos contra los nazis y cautivar a los británicos por su antiestalinismo pero que no supo -o no pudo o no lo dejaron- construir un país complejo.

Esa vieja Yugoslavia que nos trae una tan vieja como ajada fotografía que muestra un puente sobre el río Drina y que atesoramos como símbolo de un sueño del que jamás renunciaremos.