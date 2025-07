Antena clandestina, sentencia ejemplar

Por Federico J. Macciocchi *



En una ciudad donde construir sin permiso parece parte del paisaje, recientemente un juzgado civil y comercial de Córdoba resolvió que no se puede instalar una antena de 30 metros en plena zona residencial sin evaluación ambiental, sin permiso urbanístico y sin participación de los vecinos. Y lo más importante es que reconoció que frente a riesgos potenciales sobre la salud y el ambiente, la falta de certeza científica no puede usarse como excusa para la inacción, tal como lo establece el principio precautorio.

La causa fue promovida por una familia, residentes colindantes, quienes denunciaron que la estructura metálica -una torre de transmisión radial- fue montada sin planos, sin autorización y con elementos que incluso invaden el espacio aéreo de su patio. A los riesgos derivados de la exposición permanente a ondas electromagnéticas, sumaron el peligro físico que supone la presencia de una estructura precaria de gran porte en contextos climáticos adversos. La instalación no contaba con estudio de impacto ambiental, ni permisos municipales, ni informe técnico alguno que evaluara su compatibilidad con la zona residencial.

El demandado alegó que su antena era parte de su actividad como radioaficionado, y que se trata de una práctica que cuenta con licencias individuales otorgadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Bajo esa lógica, pretendía quedar exento de toda regulación local. Pero el tribunal fue claro en cuanto a que ninguna habilitación sectorial lo exime del cumplimiento de las ordenanzas municipales ni de las normas ambientales vigentes.

La sentencia descarta expresamente el argumento de que los municipios carezcan de competencia en la materia. Por el contrario, reafirma la validez de la ordenanza municipal que regula la localización, instalación y mantenimiento de antenas, incluyendo puntualmente las de radioaficionados. Aun cuando exista otro fallo -en una causa distinta- que ordenó revisar la normativa, mientras ello no se concrete, la legislación vigente debe cumplirse. Pretender derogar por los hechos una ordenanza constituye un acto de ilegalidad manifiesta.

El juez recordó, además, que el barrio afectado está zonificado como área residencial, lo que impone restricciones adicionales. Allí, las estructuras que puedan alterar la estética, la seguridad o generar riesgos deben contar con permisos especiales. El sentido común coincide esta vez con el marco legal, ya que no es razonable que una torre de esas dimensiones pueda instalarse al lado de una vivienda sin que nadie intervenga, inspeccione o evalúe sus impactos.

Además, el tribunal rechazó el planteo de extemporaneidad de la acción de amparo -sujeta a un plazo de 15 días- por parte del demandado, recordando que al tratarse de una actividad de ejecución continuada -esto es, que se mantiene en el tiempo-, el agravio se renueva permanentemente. La acción fue, por lo tanto, considerada procedente.

El pronunciamiento cobra especial relevancia en una provincia donde los conflictos ambientales suelen quedar atrapados entre la burocracia administrativa y la indiferencia judicial. Frente a esa inercia, esta sentencia tiene el mérito de devolver el eje a la legalidad. Ordena el desmantelamiento de la antena, impone costas al demandado y rechaza la exención pretendida. Pero, sobre todo, afirma que la omisión de controles y licencias no es un detalle subsanable, sino un vicio estructural que impide naturalizar lo ilegal.

La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece que todos los habitantes de la Nación tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo. Ese derecho no admite grises ni excepciones tácitas. El principio precautorio, consagrado en la Ley General del Ambiente, impone anticiparse en la defensa del ambiente incluso cuando no haya certeza sobre los daños. Y la normativa local, por más que se quiera desconocer, existe y debe cumplirse.

La sentencia no hace historia, pero cumple la ley. Y en una provincia donde eso no es poco, este caso deja la advertencia de que la vigencia de los derechos ambientales no se supedita a pasiones particulares ni a licencias sectoriales. Cuando esto se vulnera, el Poder Judicial debe estar para restablecer el orden jurídico, no para justificar la excepción.

(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.